Loki 2 premiata dagli ascolti: Secondo miglior debutto del 2023 su Disney+

Il pubblico ha accolto bene il ritorno di Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno: ecco quante visualizzazioni ha registrato il primo episodio della seconda stagione di Loki.

I fan hanno dovuto aspettare più di due anni, ma il ritorno del Dio dell'Inganno ha lasciato il segno. Disney+ fa sapere che il primo episodio della seconda stagione di Loki, arrivato in streaming lo scorso 6 ottobre, è stato il secondo miglior debutto di una serie sulla piattaforma nel 2023.

Loki seconda solo a The Mandalorian

La premiere della seconda stagione di Loki ha accumulato 10,9 milioni di visualizzazioni a livello globale in tre giorni (Disney+ definisce le visualizzazioni calcolando il tempo di streaming totale diviso per il tempo di esecuzione del contenuto). Questi numeri sono inferiori solo a quelli della premiere della terza stagione di The Mandalorian che lo scorso marzo ha fatto meglio (non sappiamo esattamente quanto, visto che il servizio non ha mai indicato questo numero di visualizzazioni).

L'avventura tra le linee temporali continua

La seconda stagione di Loki ha debuttato potendo contare su solide recensioni positive da parte della critica e su una buona accoglienza da parte del pubblico. In questa stagione il dio interpretato da Tom Hiddleston, insieme a Mobius (Owen Wilson), Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) e una squadra di personaggi sia nuovi che già noti, esplora un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie (Sophia Di Martino), del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio. Riuscirà a riportare l'equilibrio tra le diverse realtà e proteggere la TVA dal caos? La serie torna con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 9 novembre.