Loki: Ci sarà una terza stagione? I Marvel Studios mettono le mani avanti

Il produttore esecutivo di Loki Kevin Wright ha parlato delle possibilità di una terza stagione e anticipato un po' i piani della Marvel: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Manca pochissimo all'uscita dell'attesa seconda stagione di Loki, la serie con Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno ora "intrappolato" e sbalzato tra diverse linee temporali mentre tenta di rimettere ordine dopo i disastrosi eventi del finale della prima stagione. I nuovi episodi arriveranno su Disney+ dal prossimo 6 ottobre e il produttore esecutivo della serie Kevin Wright, parlando con la stampa, ha risposto alla domanda delle domande: ci sarà una terza stagione di Loki? La risposta è tutta da interpretare e, a dirla tutta, ci dice molto sul "metodo Marvel" e sui piani futuri degli Studios.

Loki 3 è una possibilità, ma non l'unica via

"Stiamo sicuramente pensando a come continuare a raccontare le storie base della TVA e di Loki", ha dichiarato Wright a Comicbook facendo poi un'importante precisazione: "Quello che direi è che la prima e la seconda stagione sono sempre state concepite come due capitoli dello stesso libro. Vogliamo chiudere questo libro, ma penso che ce ne siano molti altri sullo scaffale". Il produttore, quindi, non ha parlato apertamente di terza stagione ma ha fatto cenno alla possibilità che in altri progetti (in primis Avengers: Secret Wars) possa essere centrale proprio la TVA, l'autorità che monitora le varie linee temporali.

La seconda stagione concluderà questa storia?

Allo stesso tempo, Wright ha confermato che Loki (inizialmente annunciata come miniserie, lo ricordiamo) in realtà era stata già concepita come una serie divisa in due stagioni e che la storia - almeno questa storia che ha a che fare con Loki e il suo vagare tra le linee temporali - arriverà a una conclusione in questa seconda stagione. Il team creativo, come ha voluto sottolineare il produttore, ha iniziato a pensare che troppi cliffhanger potessero danneggiare il prodotto. Quindi teoricamente dovremmo trovarci di fronte a un finale più chiuso del solito. "Tutti noi coinvolti sentivamo che la stagione 2 riguardava la chiusura di quel libro, ma che ci sono molti altri libri sullo scaffale per questo personaggio e per questo mondo. Questo sembrava che dovesse essere la conclusione delle grandi linee narrative che abbiamo creato nella stagione 1. Non vogliamo lasciare costantemente le persone di fronte a drastici cliffhanger nei nostri finali", ha ribadito Wright a Collider.

Solo il tempo ci dirà come interpretare realmente queste dichiarazioni. Intanto godiamoci la seconda stagione di Loki, dal 6 ottobre su Disney+.