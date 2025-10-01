TGCom24
News Serie TV

Lioness: La serie con Zoe Saldana e Nicole Kidman rinnovata per una terza stagione

Carolina Mautone
4

Paramount+ ha dato il via libera alla terza stagione di Lioness, la serie di Taylor Sheridan con un cast stellare.

Lioness: La serie con Zoe Saldana e Nicole Kidman rinnovata per una terza stagione

Paramount+ ha ufficialmente rinnovato Lioness per una terza stagione. La serie d'azione e spionaggio creata da Taylor Sheridan, già apprezzato ideatore di Yellowstone, tornerà con nuovi episodi e altre missioni ad alto rischio. Ritroveremo, naturalmente, le protagoniste indiscusse Zoe Saldaña e Nicole Kidman, entrambe nel doppio ruolo di attrici e produttrici esecutive.

La trama di Lioness

Lioness si ispira a un vero programma militare statunitense e racconta le operazioni sotto copertura di una divisione speciale della CIA. Al centro della storia c’è Joe, interpretata da Zoe Saldaña, agente esperta e risoluta che cerca di bilanciare la vita familiare con la sua posizione all’interno dell’agenzia. Nicole Kidman interpreta Kaitlyn Meade, dirigente dell’intelligence e supervisore del programma Lioness, costretta a navigare tra responsabilità politiche, fragilità personali e scelte morali complesse.

Lioness 3 ci sarà: Perché il rinnovo tardava ad arrivare

Il rinnovo, arrivato dopo una lunga attesa di circa dieci mesi dalla fine della seconda stagione, era già nell'aria da tempo. Secondo quanto riportato da Deadline, i ritardi sono stati causati da impegni contrattuali delle due attrici principali, in particolare Nicole Kidman il cui nuovo accordo per la terza stagione è stato siglato solo all'inizio del 2025. Anche Zoe Saldaña, nel frattempo, si è dedicata ad altri progetti tra cui Emilia Pérez che le ha fatto meritare una nomination agli Oscar. Oltre che su Paramount+, la serie in Italia è arrivata recentemente anche su Netflix con la prima stagione. Le riprese della nuova stagione inizieranno a brevissimo, in questo mese di ottobre, presso il nuovo campus di produzione a Fort Worth, in Texas.

Dove eravamo rimasti

La seconda stagione di Lioness è terminata con una missione particolarmente rischiosa: fermare due scienziati nucleari cinesi, scortati dall'esercito turco, prima che raggiungessero una base nucleare in Iran. Un'operazione complessa che ha quasi portato alla morte diversi membri della squadra ma che si è chiusa con un lieto fine personale per Joe (Zoe Saldaña), finalmente tornata a casa dal marito Neal (Dave Annable) e dalle loro figlie.

Oltre a Saldaña e Kidman, la seconda stagione ha coinvolto grandi nomi nel cast tra cui Michael Kelly, Morgan Freeman nel ruolo del Segretario di Stato Edwin Mullins, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Jill Wagner, LaMonica Garrett e molti altri. Per la sua interpretazione Nicole Kidman ha anche ricevuto una nomination ai Critics Choice Awards come Migliore attrice non protagonista.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
