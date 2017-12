Le 50 Serie TV più viste del 2017

Con la fine di un anno, arrivano puntuali i bilanci. Dopo la nostra top 10 delle migliori serie tv di questo 2017, Nielsen pubblica i dati relativi alle serie broadcast che hanno riscosso maggior successo tra i telespettatori statunitensi nel periodo autunnale (dal 25 settembre al 17 dicembre), il più importante televisivamente parlando. La classifica non tiene conto quindi delle produzioni via cavo e streaming (dove serie come The Walking Dead, Il Trono di Spade e Stranger Things hanno spopolato), e si esprime sulla totalità del pubblico, senza limitarsi al target demografico 18-49 così vitale per gli inserzionisti.

Scopriamo così che la prima posizione resta saldamente nelle mani di CBS con la sitcom The Big Bang Theory, in onda ricordiamo da 11 stagioni, seguita dalla serie rivelazione di ABC The Good Doctor. Completa il podio il fenomeno della passata stagione This Is Us. CBS si conferma il network più seguito della tv americana, con sei dei suoi show nelle prime dieci posizioni. Empire, che ha dominato le classifiche degli anni scorsi, scivola al 31° posto, mentre il costante successo di The Big Bang Theory fa bene allo spin-off prequel Young Sheldon, che parte con un buon 5° posto. Segnaliamo infine l'ottimo piazzamento del revival di Will & Grace: al 10° posto e la terza comedy più seguita della tv americana.

1. The Big Bang Theory (18 milioni)

2. The Good Doctor (16,7 milioni)

3. This Is Us (16,6 milioni)

4. NCIS (16,5 milioni)

5. Young Sheldon (15,8 milioni)

6. Bull (13,8 milioni)

7. Blue Bloods (13 milioni)

8. NCIS: New Orleans (12,3 milioni)

9. Grey's Anatomy (11,5 milioni)

10. Will & Grace (11,3 milioni)

11. Hawaii Five-0 (11,1 milioni)

12. SEAL Team (10,6 milioni)

13. Chicago Fire (10,3 milioni)

14. NCIS: Los Angeles (10,2 milioni)

15. Mom (10 milioni)

16. Chicago P.D. (9,7 milioni)

17. Criminal Minds (9,2 milioni)

18. Modern Family (8,8 milioni)

18. S.W.A.T. (8,8 milioni)

20. Chicago Med (8,7 milioni)

21. The Blacklist (8,68 milioni)

22. Madam Secretary (8,65 milioni)

23. Wisdom of the Crowd (8,5 milioni)

24. Law & Order: Unità Speciale (8,4 milioni)

25. Designated Survivor (8,27 milioni)

26. MacGyver (8,26 milioni)

27. The Brave (8,1 milioni)

28. Scorpion (8,06 milioni)

29. Kevin Can Wait (8 milioni)

30. Life in Pieces (7,8 milioni)

31. Empire (7,7 milioni)

32. Scandal (7,6 milioni)

33. The Goldbergs (6,9 milioni)

34. The Middle (6,8 milioni)

35. Law & Order: True Crime (6,72 milioni)

36. The Orville (6,7 milioni)

37. Le regole del delitto perfetto (6,52 milioni)

38. American Housewife (6,5 milioni)

39. Man With A Plan (6,4 milioni)

40. 9JKL (6,3 milioni)

41. The Good Place (6,2 milioni)

41. Lethal Weapon (6,2 milioni)

43. Me, Myself & I (6,1 milioni)

44. Superior Donuts (5,8 milioni)

45. Superstore (5,7 milioni)

46. Speechless (5,3 milioni)

47. Star (5,28 milioni)

48. Black-ish (5,22 milioni)

49. The Gifted (5,2 milioni)

50. Blindspot (5 milioni)