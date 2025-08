Law & Order: Unità Speciale, Christopher Meloni conferma che tornerà nella stagione 27

News Serie TV

Con delle foto condivise su Instagram, Christopher Meloni ha confermato che riprenderà il ruolo di Elliot Stabler nella stagione 27 di Law & Order: Unità Speciale.

In attesa di sapere se Law & Order: Organized Crime avrà una sesta stagione, Christopher Meloni riprenderà il ruolo del detective Elliot Stabler lì dove tutto era cominciato. Con una serie di foto condivise su Instagram, inclusa una insieme con Mariska Hargitay, che nei panni di Olivia Benson è stata per anni la partner di Stabler, l'attore ha confermato che tornerà nella prossima, ventisettesima stagione di Law & Order: Unità Speciale, in onda sull'americana NBC dal 27 settembre.

Law & Order: Unità Speciale 27, Christopher Meloni ci sarà

"In giro con gli amici un venerdì sera", ha scritto Meloni nella didascalia delle foto che lo ritraggono sul set di Law & Order: Unità Speciale con Hargitay e l'altro ex membro del cast Dann Florek, confermando quindi anche il ritorno di Donald Cragen (il personaggio era apparso l'ultima volta nel 2021, in un episodio della stagione 23). Ritorni che si aggiungono a quelli confermati precedentemente di Kelli Giddish, che riprenderà il ruolo di Amanda Rollins a tempo pieno, e di Octavio Pisano, che apparirà nei panni del detective Joe Velasco nel primo episodio della nuova stagione.

Non finisce qui! Give Me My Remote riporta che nella stagione 27 rivedremo anche B.D. Wong e Dean Winters, i quali avevano smesso i panni del Dott. George Huang e del detective Brian Cassidy rispettivamente nel 2011 e nel 2014, salvo qualche altra fugace apparizione negli anni successivi. L'ultima volta di Wong in SVU risale a dieci anni fa, in un episodio della stagione 17, mentre Winters era stato di nuovo Cassidy sei anni fa, nella stagione 20.