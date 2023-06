Law & Order: Criminal Intent genera uno spin-off ambientato a Toronto

News Serie TV

La nuova serie, lunga 10 episodi, andrà in onda in Canada nel 2024.

Nella primavera del 2024, il fortunato franchise di Dick Wolf Law & Order si espanderà con un'ottava serie, la quarta attualmente in onda, spin-off della fortunata Law & Order: Criminal Intent. Universal Television e la rete canadese Citytv hanno annunciato l'ordine di Law & Order Toronto: Criminal Intent, un legal drama che porterà gli elementi distintivi della serie con Vincent D'Onofrio, che solo pochi giorni fa aveva manifestato il proprio interesse a riprendere il ruolo del detective Robert Goren, nell'estremo sud-est del Canada, a Toronto.

I dettagli di Law & Order Toronto: Criminal Intent

Law & Order Toronto: Criminal Intent, della quale è stata ordinata una prima stagione di 10 episodi, seguirà una squadra d'élite di detective indagare casi di criminalità e corruzione di alto profilo. Ambientata a New York City, l'originale Law & Order: Criminal Intent (in onda per 10 stagioni fino al 2011) ha visto la Major Case Squad risolvere crimini - in modo particolare casi di omicidio - che coinvolgevano personalità di spicco; non solo star ma anche artisti, funzionari del governo e del mondo finanziario.

Le riprese partiranno in autunno e al momento non ci sono indicazioni sul possibile coinvolgimento di D'Onofrio e/o di altri membri del cast di Criminal Intent, tra cui la sua co-protagonista Kathryn Erbe. In occasione di una recente apparizione a un evento a Nashville, quando gli è stato chiesto se prenderebbe in considerazione l'idea di tornare nei panni del detective Goren, l'attore ha risposto: "Questa è una domanda da fare a Dick Wolf. Ma dai, per cosa mi avete preso, un idiota? È un ruolo fantastico... Insomma, Dick, sette, otto, nove episodi sarebbero fantastici".

Visti i tempi stretti, l'ordine di Law & Order Toronto: Criminal Intent non dovrebbe essere direttamente collegato alle recenti concessioni di D'Onofrio, che su Twitter ha aggiunto: "Dipende dai fan e dal Sig. Wolf. Mi farebbe piacere se io e Kate tornassimo". Per Law & Order si tratta della seconda serie internazionale dopo Law & Order: UK, ambientata a Londra e in onda per ben 8 stagioni, fino al 2015.