Law & Order: Confermato il crossover tra le tre serie tv, ma uno storico membro del cast di Unità Speciale lascia

L'evento televisivo andrà in onda negli Stati Uniti, su NBC, il prossimo 22 settembre. Intanto Kelli Giddish lascerà SVU dopo 12 stagioni.

Uno degli eventi televisivi più attesi e chiacchierati degli ultimi tempi, finalmente, è ufficiale. NBC ha confermato il crossover senza precedenti che aprirà le nuove stagioni delle serie sorelle create da Dick Wolf Law & Order, Law & Order: Unità Speciale e Law & Order: Organized Crime. La rete ha diffuso anche i primi dettagli della storia che terrà occupati i protagonisti delle tre serie tv e andrà in onda per tre ore di fila il prossimo 22 settembre negli Stati Uniti. Ma, dopo le belle notizie, arrivano le note dolenti. Nelle ultime ore, Kelli Giddish, membro storico del cast di Law & Order: Unità Speciale da ben 12 stagioni e interprete della detective Amanda Rollins, ha fatto sapere che lascerà la serie a un certo punto durante la stagione 24, la prossima.

Law & Order: I primi dettagli dello storico crossover tra le tre serie del franchise

NBC ha diffuso un primo promo del crossover (lo vedete in alto) e reso nota la trama ufficiale. La storia inizierà con un episodio di Organized Crime, proseguirà in SVU e terminerà nella recentemente riavviata ammiraglia Law & Order. La trama è incentrata su una giovane ragazza che viene uccisa a sangue freddo e i detective Frank Cosgrove (Jeffrey Donovan) e Jalen Shaw (la new entry Mehcad Brooks) che indagano per rintracciare l'assassino. Il capitano Olivia Benson (Mariska Hargitay) e il detective Elliot Stabler (Christopher Meloni) vengono chiamati in supporto del caso ma si rendono conto di avere a che fare con un delitto che non è il solito caso di omicidio. Dopo aver scoperto prove chiave, Jack McCoy (Sam Waterston) e Nolan Price (Hugh Dancy) cercano giustizia contro una rete criminale internazionale, ma complicazioni minacciano l'esito del loro caso.

"A differenza di altri crossover, questo è strutturato e prodotto su scala epica", ha detto lo showrunner di Law & Order Rick Eid a TVLine. “Non si passa semplicemente da uno show all'altro. È davvero una storia che coinvolge tutti i personaggi delle tre serie tv". "Questo evento senza precedenti è un tributo a tutti i fan di Law & Order che seguono il franchise da quattro decenni su NBC", ha aggiunto Lisa Katz, Presidente della programmazione scripted di NBCU Television and Streaming.

Kelli Giddish lascia Law & Order: Unità Speciale

Kelli Giddish uscirà di scena verso metà della prossima stagione di Law & Order: Unità Speciale. L'attrice - che si era unita al cast della serie all'inizio della stagione 13 nel lontano 2011 - ha informato i fan della sua decisione rilasciando una dichiarazione a TVLine nella quale si legge: "Volevo affrontare le chiacchiere che ho visto online e far sapere a tutti che questa sarà, in effetti, la mia ultima stagione in Law & Order: SVU. Interpretare Amanda Rollins è stata uno dei più grandi privilegi della mia vita. Sono stata così fortunata a far parte della famiglia Law & Order negli ultimi 12 anni. Semplicemente non c'è nessun altro personaggio in tv come Rollins. È cresciuta e cambiata, e anche io lo sono. Ho iniziato a lavorare in questo show quando avevo circa 20 anni e sono grata di aver trascorso così tanti anni della mia vita adulta con Rollins. Sono entusiasta di prendere tutti gli insegnamenti che ho imparato durante i miei anni a SVU e portarli in tutto ciò che verrà".

Il commento dello showrunner di SVU

NBC non ha ancora commentato ufficialmente la notizia ma una fonte vicina alla rete ha fatto sapere a TVLine che Rollins vivrà un evento traumatico all'inizio della stagione 24, anche se non è chiaro se l'incidente in questione prepari a tutti gli effetti la sua uscita di scena. A rompere il silenzio è stato il nuovo showrunner di SVU David Graziano il quale, rispondendo ai fan arrabbiati per l'addio di Giddish, ha parlato di "una questione più complessa di quanto possa sembrare" scrivendo su Instagram: "Potreste prendere in considerazione il fatto che certe cose possano essere più complesse di quanto appaiono in un mondo di emoji e tweet. Tutto quello che dirò è che Kelli ha gestito la cosa in un modo incredibilmente elegante. È, senza dubbio, una delle migliori professioniste del settore che abbia mai incontrato nei miei 24 anni di lavoro come autore televisivo. La sua uscita di scena mi rattrista. Se riuscirò a scrivere di nuovo per lei, sarà un giorno fortunato".