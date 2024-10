Lanterns conferma Kyle Chandler e Aaron Pierre: Saranno Hal Jordan e John Stewart

News Serie TV

Tratta dal celebre fumetto della DC Lanterna Verde, la serie arriverà in tv prossimamente su HBO.

È ufficiale: saranno Kyle Chandler e Aaron Pierre a indossare l'anello delle Lanterne Verdi in Lanterns, la nuova serie di HBO basata sul celebre fumetto della DC Comics Lanterna Verde. I due attori, il primo premiato con l'Emmy per il suo ruolo in Friday Night Lights e molto apprezzato anche in Bloodline e il secondo visto di recente nella quarta stagione di Genius e un po' di tempo prima nell'altra serie DC Krypton, interpreteranno rispettivamente Hal Jordan e John Stewart.

Kyle Chandler e Aaron Pierre protagonisti di Lanterns

"Ce lo chiedete da un po'. Bene, ora (finalmente!) è ufficiale. Benvenuto nel DCU, Kyle Chandler, il nostro Hal Jordan", ha scritto su Threads il co-presidente dei DC Studios James Gunn. E subito prima: "Benvenuto alla DC, Aaron Pierre. Dopo una lunga e massacrante serie di audizioni, sono assolutamente certo che abbiamo trovato uno straordinario John Stewart".

Prodotta da HBO in associazione con Warner Bros. Television e DC Studios, Lanterns, cha ha ottenuto una prima stagione di 8 episodi, porta le firme dell'ideatore di Lost e Watchmen Damon Lindelof, della leggenda dei fumetti Tom King e dello sceneggiatore di True Detective e Ozark Chris Mundy. La serie segue la nuova recluta John Stewart e la leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti d'America. In una precedente occasione, Safran aveva descritto la serie come "un enorme evento", "molto sulla scia di True Detective", aggiungendo che giocherà "un ruolo davvero importante" nella grande storia al centro del DC Universe.

Chandler e Pierre sono stati scelti tra ricche rose di candidati, nelle quali spiccavano anche i nomi di Josh Brolin, Matthew McConaughey, Ewan McGregor, Timothy Olyphant e Chris Pine per il ruolo di Hal Jordan e di Stephan James per quello di John Stewart.