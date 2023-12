News Serie TV

Dopo il successo in streaming su Prime Video e con una terza stagione in arrivo, La Ruota del Tempo approfondirà il suo universo fantasy con una trilogia di film in partenza con The Age of Legends.

La Ruota del Tempo lancerà una trilogia prequel di film e ha già annunciato quale regista si occuperà del primo. Disponibile in streaming su Prime Video, la Serie TV fantasy che racconta di un nuovo scontro tra bene e male ad oggi può contare su due stagioni e una terza in arrivo, ma la sua trama articolata è destinata a espandersi. Tratta dagli omonimi romanzi di Robert Jordan e Brandon Sanderson, la storia è ambientata in un mondo fantastico dove la magia è definita Unico Potere, inteso come qualcosa di raro, e segue l'avventura di Moiraine Damodred (Rosamund Pike), sulle tracce di un'identità profetica destinata a intrecciarsi all'Oscuro, un'antica forza malvagia che incombe sul mondo.

La Ruota del Tempo: In arrivo una trilogia di film prequel

Secondo quanto riportato da Deadline, La Ruota del Tempo lancerà una trilogia di film prequel e il primo, che inaugurerà il filone narrativo, si intitolerà The Age of Legends. Attualmente il progetto è in fase di sviluppo e potrà contare sulla regia di Kari Skogland, nome già noto nell'universo Marvel grazie al contributo dato da The Falcon and the Winter Soldier. La sceneggiatura, invece, è stata affidata a Zack Stentz ed esplorerà le origini dell'Oscuro. A differenza della serie tv, la trilogia prequel esplorerà quanto accaduto migliaia di anni prima degli eventi de La Ruota del Tempo con un occhio di riguardo per l'ascesa dell'Oscuro raccontata attraverso le testimonianze dei Reietti. Al progetto è affiliata anche Eva Longoria, attrice di Desperate Housewives che in questo caso figura come produttrice esecutiva insieme a James Leon, Mike McGuiness e Justin Smith.

La scelta di Amazon Studios non stupisce, come precisa Screen Rant, perché la serie ha riscosso un enorme successo in streaming diventando tra le più popolari di Prime Video. Avvicinarsi a un progetto prequel è intrigante e funzionale, se si pensa che gli Amazon Studios hanno già sperimentato qualcosa di simile con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, inteso come prequel della trilogia cinematografica Il Signore degli Anelli. In merito al primo capitolo intitolato The Age of Legends, la regista Kari Skogland ha raccontato in una nota riportata da Deadline:

Dirigere The Age of Legends è un'opportunità straordinaria per dare vita a un universo molto apprezzato così come approfondire la ricca tradizione che da tempo affascina milioni di lettori, e in tutto il mondo. Il mio obiettivo è onorare la costruzione del mondo narrativo nel capolavoro di Jordan, rimuovendo leggenda e mito per rivelare i personaggi in carne e ossa che si nascondono sotto di essi: eroi imperfetti e cattivi allo stesso modo, persone comuni costrette a fare scelte straordinarie mentre il loro mondo rivela la propria vera natura.