La legge di Lidia Poët 3, riprese terminate: Le prime immagini della stagione finale

La serie con Matilda De Angelis nei panni della prima donna in Italia ad entrare nell'Ordine degli Avvocati tornerà su Netflix nel 2026 con la stagione conclusiva: ecco le prime foto di La legge di Lidia Poët 3.

Dopo due stagioni di battaglie legali e rivoluzioni (non così tanto) silenziose, La legge di Lidia Poët si prepara a scrivere la parola fine. Le riprese della terza e ultima stagione della serie Netflix si sono ufficialmente concluse, facendo partire il conto alla rovescia per l'uscita degli episodi finali prevista per il 2026. Nel frattempo, arrivano le prime immagini ufficiali del capitolo conclusivo, che svelano qualche anticipazione e mostrano i sontuosi costumi e le eleganti scenografie a cui questa serie ci ha abituato.

La legge di Lidia Poët: La trama e le anticipazioni della stagione 3

Matilda De Angelis torna nei panni di Lidia Poët, pioniera della giustizia e simbolo di emancipazione femminile in un’Italia che ancora non è pronta per donne libere e indipendenti. Sempre più brillante, impulsiva e tenace, Lidia in questa terz stagione affronta il suo caso più difficile. Siamo nell’aprile del 1887 a Torino. Mentre il fratello Enrico, ora deputato, tenta di far approvare in Parlamento la legge che potrebbe restituire a Lidia il diritto di esercitare come avvocata, la protagonista si ritrova coinvolta in un caso spinoso: la sua amica più cara, Grazia Fontana (interpretata da Liliana Bottone), è accusata di aver ucciso il marito. Lidia è convinta della sua innocenza e della natura difensiva del gesto, ma dovrà affrontare un'aula di giustizia dominata dagli uomini e una società che non crede alle parole delle donne.

A rendere tutto più complesso, il fatto che il pubblico ministero sia proprio Fourneau (Gianmarco Saurino), con cui Lidia ha una relazione ambigua e mai completamente risolta. Sullo sfondo, il ritorno di Jacopo (Eduardo Scarpetta), ora accompagnato da una nuova compagna, pronto a raccontare il processo più mediatico del tempo… e forse anche a rimettere in discussione il cuore di Lidia.

Ritorni e volti nuovi nel cast

Accanto a Matilda De Angelis ritroviamo volti noti come Pier Luigi Pasino (Enrico Poët), Sara Lazzaro e Gianmarco Saurino. A questi si affiancano due new entry di rilievo: la già citata Liliana Bottone, nei panni di Grazia Fontana, e Ninni Bruschetta in quelli del Procuratore del Re Cantamessa.

Prodotta da Groenlandia (Gruppo Banijay) e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, la serie mantiene la regia di Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, a cui si aggiunge per questi ultimi episodi Jacopo Bonvicini. Iuculano e Orsini firmano anche la sceneggiatura di questa stagione conclusiva.