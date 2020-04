La casa di carta Parte 4 disponibile da oggi su Netflix

News Serie TV

Otto nuovi episodi sono finalmente in streaming: tutto quello che c'è da sapere prima di iniziare la maratona.

L'attesa è finita: tutti gli episodi de La casa di carta 4 si possono finalmente vedere in streaming su Netflix! Da questa mattina la Parte 4 della fortunata serie spagnola è disponibile per i moltissimi abbonati che hanno aspettato più di otto mesi per conoscere la sorte della banda del Professore. Sicuri di essere pronti per la maratona? Ecco una guida che racchiude tutto quello che c'è da sapere per prepararsi ai nuovi episodi.

Dove eravamo rimasti

Come era finita la Parte 3 de La casa di carta? La banda del Professore, nel tentativo di liberare Rio (Miguel Herrán), catturato e torturato, si era imbarcata in un nuovo pericolosissimo piano: la rapina alla Banca nazionale di Spagna. Forti del consenso dell'opinione pubblica, i ladri più famosi di Spagna erano riusciti a ottenere la liberazione del loro compagno ma, sul finale, hanno dovuto affrontare due grosse difficoltà: la cattura e la (finta) esecuzione di Raquel 'Lisbona' Murillo (Itziar Ituño) e il ferimento di Nairobi (Alba Flores), il cui destino è rimasto sospeso. Siete sicuri di ricordarvi i dettagli della trama degli episodi arrivati in streaming lo scorso luglio? Ecco il video riassunto per rinfrescarvi la memoria!

La casa di carta 3 - Recap: La Casa di Carta 3: video riassunto della stagione - HD

Le anticipazioni da Álvaro Morte ed Enrique Arce

Abbiamo intervistato Álvaro Morte ed Enrique Arce, rispettivamente Sergio 'Il Professore' Marquina e Arturo Román, che ci hanno dato qualche anticipazione sui nuovi episodi. L'interprete del Professore ci ha detto che nei nuovi episodi gli sceneggiatori si sono spinti oltre l'immaginabile portando le situazioni al limite e cercando di sfiorare l'inverosimile. Come vivremo questa maratona, considerato che gli episodi sono usciti in un periodo difficile in cui quasi metà della popolazione mondiale è costretta a stare in casa a causa dell'emergenza Coronavirus? I due attori della serie sono orgogliosi di poter tenere compagnia alle persone proprio in questo momento. "Perché magari siamo una piccola ventata d'aria fresca per quelle persone che stanno vivendo momenti difficili, così come di poterle aiutare a casa loro", ha detto Arce.

I titoli degli episodi della Parte 4

Netflix ha rivelato in anticipo i titoli dei nuovi episodi scatenando immediatamente le teorie dei fan. Alcuni dei titoli rendono piuttosto chiaro cosa dobbiamo aspettarci da questo quarto capitolo; Il titolo del primo episodio, Game Over, fa presagire che le cose si metteranno davvero male per la banda, sebbene si faccia subito spazio ai festeggiamenti nel successivo Il matrimonio di Berlino. Seguono gli episodi Lezione di anatomia, Paso doble, 5 minuti prima e KO tecnico. Decisamente criptici i titoli degli ultimi due episodi: Colpo alla tenda e Il piano Parigi. Sul finire, dove ci porteranno gli autori? Fuori dalla Banca di Spagna? E Parigi è forse un nuovo personaggio o una nuova meta?

La casa di carta: Il documentario

Insieme alla quarta parte della serie, Netflix ha reso disponibile anche una sorpresa per i fan: La casa di carta: Il fenomeno, un documentario che racconta i segreti e i fatti dietro le quinte del drama spagnolo, il più visto sulla piattaforma tra quelle in lingua non inglese. Parallelamente alla visione degli episodo inediti, quindi, gli abbonati avranno la possibilità di osservare da vicino come è nato il fenomeno legato alla serie di Álex Pina e diverse curiosità sul cast.

Non vi resta che unirvi alla banda del Professore mettendovi comodi e godendovi i nuovi episodi in streaming su Netflix. Se siete particolarmente impazienti, potete leggere la nostra recensione in anteprima della Parte 4 de La casa di carta. Di seguito, invece, trovate il trailer ufficiale della Parte 4.