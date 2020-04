La casa di carta: Il video riassunto della Parte 3

News Serie TV

Prima di buttarci a capofitto nella visione della quarta parte, in arrivo su Netflix il 3 aprile, un ripasso degli episodi precedenti.

La curiosità per la Parte 4 de La casa di carta, in arrivo su Netflix tra soli 3 giorni, non è mai stata così tanta. Quale modo migliore per prepararsi alla visione dei nuovi episodi della serie se non fare un ripasso di quanto accaduto nella 'stagione' precedente? Siete sicuri di ricordarvi i dettagli della trama degli episodi arrivati in streaming lo scorso luglio? Ci pensa Netflix a rinfrescare la memoria in poco più di tre minuti a chi non ha potuto riguardare i vecchi episodi, con il video riassunto della Parte 3 de La casa di carta.





La casa di carta: Dove eravamo rimasti

Nella Parte 3 de La casa di carta la banda del Professore, nel tentativo di liberare Rio (Miguel Herrán), catturato e torturato, si è imbarcata in un nuovo pericolosissimo piano: la rapina alla Banca nazionale di Spagna. Forti del consenso dell'opinione pubblica, i ladri più famosi di Spagna sono riusciti a ottenere la liberazione del loro compagno ma, sul finale, hanno dovuto affrontare due grosse difficoltà: la cattura e la (finta) esecuzione di Raquel 'Lisbona' Murillo (Itziar Ituño) e il ferimento di Nairobi (Alba Flores), il cui destino è rimasto sospeso.

Le anticipazioni della Parte 4

Come anticipato nel trailer ufficiale de La casa di carta 4, nei nuovi episodi sarà guerra aperta tra il Professore e la Polizia. La banda, probabilmente, passerà uno dei periodi più bui della sua storia, soprattutto quando l'arrivo di un nemico nei suoi ranghi metterà la rapina in serio pericolo. Nel frattempo, Raquel sarà messa alle strette dalla polizia. Il Professore, quindi, avrà sotto la sua responsabilità non solo la buona riuscita del colpo, ma la vita di tutti i membri della banda. Come anticipato dal creatore Álex Pina, nella parte 4 l'azione lascerà largo spazio ai sentimenti, perlomeno nelle battute iniziali. "Vi sembrerà di stare sulle montagne russe", ha assicurato Pina sottolineando che non mancherà l'adrenalina.

Ora che il riassunto ci ha rinfrescato la memoria, non resta che pazientare ancora un po' e metterci comodi per la maratona dei nuovi episodi de La casa di carta tra soli 3 giorni, il 3 aprile. Per qualche anticipazione, potete leggere la nostra recensione della Parte 4 de La casa di carta in anteprima.