La casa di carta: Il trailer ufficiale della Parte 4 dà il via al caos

I nuovi episodi della popolare serie tv attesi su Netflix per il 3 aprile.

La dichiarazione di guerra con la quale un Professore disperato aveva salutato il pubblico de La casa di carta l'estate scorsa sta per andare in scena su Netflix. Il servizio di video in streaming ne dà un assaggio nel trailer ufficiale della quarta parte (di fatto la quarta stagione) appena rilasciato, chiarendo che tanto per lui quanto per i suoi uomini chiusi nella Zecca di Stato la questione non sarà più a chi rubare o in nome di cosa, ma come tirarsene fuori senza rimetterci la pelle dopo la dura controffensiva dell'ispettrice Alicia Sierra.





La casa di carta 4: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Come la clip mostra senza misura, nei nuovi episodi il caos prenderà velocemente il sopravvento. Il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte (a proposito, le sequenze non dicono nulla di più sulle reali sorti della donna). La banda affronterà quindi uno dei momenti più difficili della sua storia e la presenza di un nemico tra i propri ranghi rischerà di ostacolare seriamente la riuscita del colpo, minacciando le vite stesse dei ladri più amati della tv - un cappio attorno al collo di Helsinki? Sul serio!? Nel frattempo, Raquel sarà costretta dalla Sierra a collaborare con la polizia.

Il cast della Parte 4

Nei nuovi episodi, la bada del Professore (Álvaro Morte) tornerà al completo, stando almeno al comunicato di Netflix, che include anche il nome di Alba Flores, l'attrice interprete di Nairobi. Si aggiungono Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), i già citati Itziar Ituño (Lisbona) e Darko Peric (Helsinki), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Dall'altro lato delle barricate, Najwa Nimri (Ispettrice Alicia Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) daranno vita al corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast troveremo inoltre Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).