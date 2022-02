L'amica geniale 4: Si cercano le nuove Lila e Lenù, ecco le attrici di cui si parla

News Serie TV

Ormai è ufficiale: nell'ultima stagione della serie Rai le protagoniste saranno due interpreti più adulte. Ed è ripartito ufficialmente il "Toto Amica Geniale".

Ci risiamo. Proprio come era accaduto verso la fine della seconda stagione de L'amica geniale, quando sembrava certo che due nuove attrici avrebbero sostituito Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei ruoli delle protagoniste a partire dalla stagione successiva (cosa che, come sappiamo, non si è più verificata), anche adesso è partito il "Toto Amica Geniale". Così ci piace chiamare questo fenomeno per cui i fan della serie (e anche quelli dei libri di Elena Ferrante) manifestano una curiosità spasmodica - a tratti morbosa - cercando di indovinare chi saranno le prossime interpreti di Lila Cerullo ed Elena Greco. Quando mancano soltanto due episodi alla fine della terza stagione, basata sul libro Storia di chi fugge e di chi resta, sui social - Twitter, gruppi Facebook e pagine Instagram dedicate - in molti sono tornati a fare congetture, anche se in realtà per il momento tutto resta assolutamente top-secret.

L'amica geniale 4: Gaia Girace e Margherita Mazzucco lasciano il posto a due nuove interpreti

Già due anni fa si parlava di un recasting per i ruoli principali de L'amica geniale: Girace e Mazzucco, si diceva, sarebbero state troppo poco mature per interpretare due donne sulla trentina nella terza stagione. Lo scorso aprile, tuttavia, il nuovo regista della serie Daniele Luchetti aveva spiazzato tutti annunciando che le due protagoniste non sarebbero state sostituite. "Le attrici sono cresciute, c’è una visibile maturità nelle loro espressioni, nei loro atteggiamenti. Le vediamo crescere dal vivo sullo schermo", aveva spiegato il regista. Così le stiamo vedendo in queste settimane, mentre la serie è in onda su Rai 1, cambiare insieme ai loro personaggi, proprio come aveva anticipato Luchetti.

#LAmicaGeniale3#LAmicaGeniale

A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico una cosa sola: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi. — daniele luchetti (@danieleluchetti) February 21, 2022

In diverse interviste rilasciate di recente, Gaia Girace e Margherita Mazzucco hanno detto di essere pronte a lasciare il posto ad altre attrici più mature. "È giusto che sia così", hanno ribadito all'unisono. Allo stesso modo, proprio Daniele Luchetti ha confermato il loro addio scrivendo in un tweet: "A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico una cosa sola: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi".

Chi saranno le nuove Lila e Lenù? Le indiscrezioni

In realtà fin dalla prima stagione i fan dei romanzi di Elena Ferrante si sono chiesti quali attrici avrebbero potuto interpretare le versioni adulte di Lila e Lenù. Sono anni, quindi, che circolano voci e ipotesi. Stando a vecchie indiscrezioni circolanti online, a ricoprire il ruolo di Elena 'Lenù' Greco al posto di Margherita Mazzucco potrebbe essere Alba Rohrwacher (a sinistra nella foto in basso). L'attrice, legata sentimentalmente al regista delle prime due stagioni Saverio Costanzo, ha lavorato anche con Luchetti nel film Lacci. Sua è inoltre la voce narrante di Lenù fin dal primo episodio della serie; tutti indizi che, secondo i più, confermerebbero il suo coinvolgimento. Circola inoltre il nome di Serena Autieri (a destra nella foto in basso) per il ruolo di Elena: napoletana, a molti sembrerebbe la scelta giusta.

Serena Rossi scartata dopo il provino per Lila

Su chi prenderà il posto di Gaia Girace nel ruolo di Lila, invece, sono state fatte parecchie ipotesi. Le preferite restano le attrici napoletane Luisa Ranieri e Irene Maiorino (a sinistra nella foto in basso). Classe 1985, Maiorino è già un volto noto della fiction italiana, avendo recitato in serie come I bastardi di Pizzofalcone, Gomorra: La serie e, più di recente, Il Commissario Ricciardi. Uno dei nomi più quotati per il ruolo di Lila adulta, in ogni caso, rimane ancora quello di Serena Rossi (a destra nella foto in basso), nonostante la stessa attrice abbia detto chiaramente di essere stata bocciata al provino per la parte. Intervistata da Grazia lo scorso settembre, l'attrice ha parlato di quella esperienza, arrivata però in concomitanza con l'impegno sul set della fiction Mina Settembre, circostanza che non le avrebbe permesso di prepararsi adeguatamente. "Un provino che non ho superato? È successo con L’amica geniale. Mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte", ha spiegato.

Tutti i nomi che circolano, compresi quelli che abbiamo citato in questo articolo, sono assolutamente frutto di ipotesi/speranze dei fan della serie. Per il momento non c'è nulla di ufficiale e tutte le possibilità restano aperte. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulla questione, sicuramente una delle più spinose in vista della quarta e ultima stagione della serie, basata sul romanzo Storia della bambina perduta.