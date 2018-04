Kenneth Branagh in tv con A Gentleman in Moscow, Netflix ordina Paradise P.D. e altre news in breve

Il nominato a cinque Oscar Kenneth Branagh (Enrico V, Hamlet, Marilyn), più di recente al cinema con Assassinio sull'Orient Express, sarà il protagonista e il produttore di A Gentleman in Moscow, adattamento dell'omonimo romanzo di successo scritto da Amor Towles.

La storia si concentra su un uomo cui è stato ordinato di passare il resto della vita in un hotel di lusso. Secondo Deadline, Branagh interpreterà quest'ultimo, il conte Alexander Rostov, che considerato un aristocratico impenitente da un tribunale bolscevico, è condannato agli arresti domiciliari presso il Metropol, un grande albergo nei pressi del Cremlino. Non avendo mai lavorato in vita sua, Alexander deve ora vivere in una stanza mentre la storia si dipana a partire dai turbolenti primi Anni '20.

Branagh, non nuovo al piccolo schermo avendo recitato in diverse produzioni, ultima Wallander di BBC, affiancherà Mark Gordon di Entertainment One e Tom Harper alla produzione.

Per quanto riguarda le altre notizie in breve degli ultimi giorni...

• Netflix ha ordinato Paradise P.D., serie animata per un pubblico adulto del team dietro Brickleberry Waco O'Guin e Roger Black. Ambientata nel dipartimento di polizia di una piccola città, la comedy racconta le vicissitudini di un gruppo di pessimi poliziotti, probabilmente le peggiori persone cui chiedere aiuto. I personaggi ritratti nell'immagine qui di seguito sono doppiati da Dana Snyder (Adventure Time), Cedric Yarbrough (Speechless), Dave Herman (Bob's Burgers), Tom Kenny (SpongeBob), Sarah Chalke (Rick & Morty) e Kyle Kinane (Those Who Can't).

• Dopo il recente rinnovo per una quarta stagione, DC's Legends of Tomorrow promuove una delle sue attrici: Jes Macallan, unitasi al cast ricorrente nel primo episodio della terza stagione, riprenderà regolarmente il ruolo dell'agente del Time Bureau Ava Sharpe nella quarta. Questa promozione segue quella di Matt Ryan, che tornerà a vestire i panni di John Constantine a tempo pieno.

• L'ex star di Homeland Jackson Pace ha ottenuto un ruolo ricorrente nella stagione 4 di Grace and Frankie. I dettagli del suo personaggio sono tenuti segreti. Tutto quello che possiamo sapere per ora è che si chiama Luke.

• HBO ha ordinato la produzione dell'episodio pilota di Mrs. Fletcher, comedy con protagonista Kathryn Hahn (I Love Dick, Transparent). Basata su un romanzo di Tom Perrotta, la potenziale serie segue Eve Fletcher, una mamma divorziata la quale si ritrova col nido vuoto quando suo figlio va al college. Sperando di iniziare una nuova avventura amorosa, Eve si dà una risistemata, scoprendo che il mondo è pieno di impreviste - e talvolta complicate - possibilità erotiche. Perrotta scriverà la sceneggiatura e ne sarà il produttore esecutivo con Nicole Holofcener (Sex and the City). Quest'ultima ne sarà anche la regista.

• Disney Channel ha cancellato la serie per ragazzi Harley in mezzo (Stuck in the Middle nella versione originale), in onda attualmente con la terza stagione. La protagonista Jenna Ortega aveva firmato di recente con ABC per un ruolo nell'episodio pilota della comedy Man of the House.

• È andata decisamente meglio a Brockmire, rinnovata da IFC per una terza e quarta stagione prima del debutto della seconda, previsto per il 25 aprile.

• Graham Rogers riprenderà il ruolo di Smitty, il fidanzato di Bridget (Kerris Dorsey), nella sesta stagione di Ray Donovan, questa volta come regolare.