Jude Law debutta nel mondo di Star Wars con Skeleton Crew e svela qual è il suo film preferito della saga

È disponibile da oggi su Disney+, con i primi due episodi, Star Wars: Skeleton Crew, una nuova avventura nella Galassia che coinvolge anche Jude Law. L'attore ha parlato dell'emozione provata nell'entrare a far parte del franchise e svelato il film che ha amato di più.

Jude Law da oggi può spuntare una nuova casella nel suo curriculum, visto che grazie alla nuova serie Skeleton Crew - disponibile dal 3 dicembre su Disney+ con i primi due episodi - è ufficialmente entrato a far parte di uno dei franchise cinematografici più amati di sempre, quello di Star Wars. L'attore, durante il tour promozionale della serie, ha parlato del suo amore per l'universo creato da George Lucas e si è detto entusiasta di essere entrato ufficialmente a far parte di questa famiglia, in particolar modo con un progetto che lo ha riportato indietro un po' alla sua infanzia negli anni '70. Tra le altre cose, durante un'intervista ha svelato anche qual è il suo film di Star Wars preferito in assoluto (che, pensiamo, sia anche il preferito di moltissimi fan).

La trama di Skeleton Crew

Ideata da Jon Watts e Christopher Ford (Spider-Man Homecoming), Skeleton Crew segue un gruppo di bambini di circa 10 anni, provenienti da un piccolo pianeta, che si perdono in una galassia strana e pericolosa e devono ritrovare la strada di casa, incontrando lungo il cammino improbabili alleati e nemici. La serie è ambientata nell'era della Nuova Repubblica e i giovani protagonisti scoprono un tempio Jedi abbandonato mentre affrontano molti pericoli, risvegliando abilità che non sapevano nemmeno di avere. Jude Law interpreta il misterioso ed enigmatico Jod Na Nawood, un personaggio piuttosto enigmatico che offre loro il suo aiuto per riportarli a casa.

Il ruolo di Jude Law in Skeleton Crew

Parlando con Collider, Jude Law ha definito il suo personaggio "un eroe complicato, malizioso, misterioso, poliedrico e in un certo senso imperfetto" (già guardando i pirmi episodi di Skeleton Crew, infatti, scoprirete che non è tutto bianco o tutto nero, ma nasconde parecchi segreti). L'attore ha confessato di aver subito amato il soggetto della serie, un'avventura in stile Goonies che lo ha riportato indietro nel tempo. Ha detto:

"Quando ho ricevuto la chiamata ho pensato 'Evviva, fantastico!'. Perché adoro il concetto. Ho pensato che fosse un'idea davvero intelligente e semplice, e mi ha riportato indietro al ragazzino che ero negli anni '70 quando guardavo questo film per la prima volta quando ha cambiato il cinema, ha cambiato me, ha cambiato tutti. Quel senso di stupore e meraviglia, prendilo e rendilo il protagonista, che guarda questo universo. Ho pensato che fosse semplicemente geniale. E appoggiati al fatto che il pericolo è reale, i bambini non sono perfetti, le vite non sono perfette, tutta quella complessità. E poi questo ruolo meraviglioso è complicato, malizioso, misterioso, sfaccettato, un po' imperfetto, ma è un eroe. Lo adoro e, come si può immaginare, ho detto di sì piuttosto velocemente".

Il film di Star Wars preferito di Jude Law

Ma quali sono i progetti ambientati nel mondo di Star Wars che Jude Law ha amato di più? La star di The Young Pope ha detto di aver apprezzato molto le serie e i film recenti come Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian e Andor. Ma, dovendo scegliere un film che più di tutti l'ha stregato non ha dubbi: è Star Wars: L'impero colpisce ancora. Al secondo posto mette Rogue One. A proposito del film spin-off prequel che ha raccontato le avventure di un gruppo di spie ribelli, Law ha detto che "è un film davvero grandioso", ma ha dovuto ammettere che L'impero colpisce ancora ha avuto su di lui un impatto più forte:

"Niente può togliere l'impatto che Star Wars ha avuto su di me. Voglio dire, anche L'impero colpisce ancora che è un film migliore e ha uno dei momenti più grandiosi della storia del cinema: la rivelazione di "Io sono tuo padre" mi ha distrutto la vita. Com'è possibile? Questa è la persona più malvagia e spaventosa che abbia mai visto, ed è il padre dell'eroe? Non ha senso".

Come dar torto a Jude Law? Star Wars: L'impero colpisce ancora è sicuramente una pietra miliare del cinema, ma l'attore ha promesso che anche il finale di Skeleton Crew lascerà i fan sorpresi, anche un po' turbati, ma sicuramente desiderosi di saperne di più. L'appuntamento con la nuova serie si rinnova ogni martedì su Disney+, per una prima stagione lunga in totale 8 episodi.