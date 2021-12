Jean-Marc Vallée: Il cast di Big Little Lies ricorda il regista, morto a 58 anni

News Serie TV

Lo scorso sabato, il regista canadese è stato trovato senza vita nel suo chalet fuori Quebec City.

Il mondo della tv, come quello del cinema, sono scioccati dalla morte improvvisa, a 58 anni, del regista canadese Jean-Marc Vallée. Trovato senza vita nel suo chalet vicino Quebec City, si presume a causa di un infarto, Vallée era conosciuto ed apprezzato per il suo lavoro nel film del 2013 premiato con tre Oscar Dallas Buyers Club e nella miniserie di HBO Big Little Lies, per la quale aveva ricevuto l'Emmy per la regia. Il cast del thriller, incluse le protagoniste Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley, lo hanno ricordato con messaggi su Instagram e Twitter, mentre un comunicato è stato rilasciato dalla rete via cavo.

La morte di Jean-Marc Vallée: Il cordoglio del cast di Big Little Lies

Witherspoon, che con Vallée aveva lavorato anche nel film del 2014 Wild, ha espresso tutto il suo dolore con questo tweet: "Ho il cuore a pezzi. Amico mio. Ti voglio bene". In una storia su Instagram, Woodley ha dichiarato invece: "Sono sotto shock. Completamente e totalmente scioccata. Immagino che in qualche modo lo trasformerai in una grande avventura e in delle storie, che non vedo l'ora di leggere e guardare quando sarà il mio momento. Non ha senso però, amico. Nessun senso. Forse, quando domani ci risveglieremo, sarai lì a ridere dicendo che era solo un cortometraggio satirico che hai fatto. Che non è reale".

Per Kidman "è difficile immaginare che una persona così vitale, energica e presente come Jean-Marc se ne sia andata. Sono distrutta. Era al centro del mio universo creativo e non ci sono parole per dire quanto significasse per me. Jean-Marc non è stato solo artefice di alcune delle esperienze professionali più gratificanti della mia carriera, la sua amicizia, gentilezza e affetto sono stati una forza ispiratrice che porterò con me. Adorerò per sempre quelle notti di riprese sulle onde che si infrangevano nel Big Sur... Non c'è niente di meglio. Sarò eternamente grata per il tempo condiviso con questo straordinario essere umano". La co-star Laura Dern ha scritto invece su Twitter: "Il mondo ha perso uno dei suoi grandi e puri artisti e sognatori. E noi abbiamo perso il nostro amato amico. I nostri cuori sono a pezzi".

Il comunicato di HBO

HBO, la rete con la quale Vallée aveva portato in tv anche Sharp Objects e stava lavorando a un nuovo progetto, una miniserie basata sul libro di Zack McDermott Gorilla and the Bird: A Memoir of Madness and a Mother's Love, ha pubblicato il seguente comunicato: "Jean-Marc Vallée era un regista brillante e ferocemente dedito, un talento davvero fenomenale che ha infuso ogni scena con una verità profondamente viscerale ed emotiva. Era anche un uomo straordinariamente premuroso che ha investito tutto se stesso al fianco di ogni attore che ha diretto. Siamo scioccati dalla notizia della sua morte improvvisa e porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi figli, Alex ed Émile, alla sua famiglia allargata e al suo collega di lunga data Nathan Ross".