Il Trono di Spade, c'è ancora speranza per lo spin-off su Jon Snow: "Ci riproveremo"

Il capo di HBO Casey Bloys ha confermato che la serie sequel con Kit Harington non è più in sviluppo attivo. Ma non è tutto perduto: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Forse, un giorno, lo spin-off de Il Trono di Spade incentrato sulla vita di Jon Snow alla Barriera, dopo i fatti del finale, si farà. Ma, per citare Arya Stark, non oggi. Se ne parlava da giugno 2022 e il progetto aveva avuto anche la benedizione dello scrittore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin ma, lo scorso aprile, era stato Kit Harington in persona a dire che il progetto si era arenato perché non era stata trovata l'idea giusta. Adesso, invece, è il capo di HBO Casey Bloys a riaccendere le speranze dei fan dicendo che la rete potrebbe riprovarci.

Il Trono di Spade e lo sfortunato spin-off su Jon Snow

A giugno 2022 George R.R. Martin in persona aveva confermato che uno spin-off su Jon Snow, intitolato provvisoriamente Snow, era effettivamente in sviluppo e che l'idea era stata dello stesso Harington. Quest'ultimo ci stava lavorando, aveva ingaggiato anche un potenziale showrunner e avrebbe ripreso il ruolo del bastardo di casa Stark poi rivelatosi Aegon Targaryen. Per anni non ci sono stati aggiornamenti sul progetto fino a quando, ad aprile 2024, Harington aveva rotto gli indugi spiegando che con gli autori non era riuscito a trovare un'idea di cui fossero abbastanza entusiasti. Piuttosto che rimanere arenato, quindi, aveva deciso di tirare i remi in barca. "Potrebbe esserci un momento in futuro in cui torneremo a farlo, ma al momento no. Sta lì fermo", aveva detto l'attore.

Il futuro del franchise de Il Trono di Spade

Dello stesso avviso è stato Casey Bloys adesso quando non ha escluso che il progetto tv su Jon Snow possa tornare in sviluppo attivo in futuro. "Forse ci riproveremo", ha detto ai giornalisti durante un evento di presentazion delle novità HBO del 2025. Evidentemente la rete, come ha fatto finora, preferisce concentrare i propri sforzi sullo sviluppo di storie prequel meno legate direttamente alla serie originale. House of the Dragon, già rinnovata per una terza e quarta stagione, e Il Cavaliere dei Sette Regni, in arrivo nel 2025 (in Italia su Sky e in streaming su NOW ) sono gli unici spin-off de Il Trono di Spade che finora hanno visto effettivamente la luce.

"Finora [quelli] sono gli unici che abbiamo ritenuto potessero durare a lungo", ha detto Bloys. "Voglio dire, in pratica, non si vuole esagerare con niente. Non c'è il semaforo verde per nessun altro. Al momento, ci prendiamo il nostro tempo con questi, con lo sviluppo, e li facciamo solo quando possiamo dedicarci ad essi", ha aggiunto. Intanto, però, il dirigente ha confermato che si starebbero valutando idee su un potenziale film spin-off de Il Trono di Spade di cui vi abbiamo parlato qui.