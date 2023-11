Il diabolico Dr. Carelli colpisce ancora: e forse in arrivo c'è una serie tv

News Serie TV

È uscito il terzo e conclusivo romanzo scritto dal critico cinematografico Marcello Garfofalo che mescola cinema, fumetto, letteratura e molto altro ancora in un irresistibile groviglio di genere e generi che vanno dall'horror alla commedia. E, come prevedibile, il dottor Carelli potrebbe diventare il protagonista di una serie.

Marcello Garofalo è un personaggio davvero incredibile. Nasce critico cinematografico, ha tenuto per anni una leggendaria rubrica sulla rivista "Ciak" intitolata "Ciak! Bizzarro", ha scritto un fondamentale libro su Sergio Leone, è uno dei massimi conoscitori italiani della Disney (che considera morta nel 1966, con quella del suo fondatore), ha diretto un film geniale come Tre donne morali e ha curato la mostra su Dario Argento che è stata presentata al Museo del Cinema di Torino qualche tempo fa, ha partecipato come intervistatore al documentario di Antonietta De Lillo Fulci Talks, dedicato a Lucio Fulci.

Garofalo, per farla breve, è un intellettuale eclettico e molto colto, capace di grande ironia e con un gusto tutto personale per l’insolito, il bizzarro, il marginale. In ogni sua opera, si tratti di un film o di un saggio, emerge la capacità di mescolare i generi e ancora di più la cultura alta con quella cosiddetta bassa.

Tutto questo è anche evidente nella sua trilogia di romanzi dedicata al personaggio del dottor Carelli, un "mostro", una creatura sospesa tra la vita e la morte, politicamente scorrettissima nata frankensteinianamente da un esperiemento di una zia a lui molto cara, che si muove come super-anti-eroe in un mondo grottesco e caricaturale assai più mostruoso di lui, e non così dissimile da quello reale.

Pubblicato da Dark Gem Press, il primo romanzo del dottor Carelli "Le calde notti del diabolico Dr.Carelli", è uscito nel 2017, seguito poi nel 2021 da "Il ritorno del diabolico Dr-Carelli - Apocalisse infernale". Ora è disponibile il terzo e conclusivo capitolo di questa trilogia, intitolato "Il diabolico Dr.Carelli colpisce ancora - Scontro finale", nel quale questo morto vivente col volto da teschio, diventato un Andy Warhol del nuovo millennio, con tanto di galleria d'arte a New York, deve lottare con una setta oscura che governa il mondo e procura il Male al prossimo per trarne benefici.

Ad affiancarlo, gli amici di sempre: dalla ex fidanzata Joan-Mary Frazier, tostissima modella di intimo, al grasso Professor Seppilli, passando per una serie di personaggi astrusi e bizzarri frutto della fervida immaginazione dell'autore. E chi ha familiarità coi volumi precedenti, oltre ai personaggi, in questo terzo libro di Carelli ritroverà il ritmo, la voglia di essere scorretti anche nel linguaggio, il citazionismo esasperato, i rimandi nascosti che hanno caratterizzato i primi due, e tutta l'attività di Garofalo, che spazia da Tarantino alla mitologia greca, dal kung fu a Sergio Leone, dalla musica country alle filosofie orientali.

Pubblicati anche negli Stati Uniti, i romanzi della serie del Dr. Carelli di Marcello Garfofalo, per l'immaginario su cui si basano e per le storie e i personaggi che raccontano, non potevano non suscitare l'interesse di qualcuno intenzionato a trarne un racconto per immagini: in questo caso, data la serialità dei romanzi e le traiettorie commerciali odierne, una serie tv.

Marcello Garofalo non vuole dire molto, si limita a citare che l'interesse nell'adattamento arriva da "una grande compagnia americana", e che le trattative sono in pieno svolgimento.

Quel che l'autore non è disposto a fare, è cedere di fronte ai diktat di un'ideologia contemporanea che vuole smussare ogni spigolo, censurare le parole e le azioni, omogeneizzare tutto nel nome di un'utopica correttezza politica che altro non è che appiattimento del pensiero.

La sua determinazione a non cedere, anche di fronte alle offerte economicamente più allettanti, è l'ulteriore prova di un pensiero e di una condotta culturale dalle quali, oggi, ci sarebbe da prendere esempio.