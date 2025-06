I fratelli Duffer lavorano a una nuova serie thriller per Netflix

News Serie TV

I creatori di Stranger Things vogliono adattare il romanzo The Savage, Noble Death Of Babs Dionne di Ron Currie in una serie tv: ecco i primi dettagli.

Netflix si prepara a salutare Stranger Things con la sua quinta e ultima stagione attesa per fine anno ma, come sappiamo, i creatori della serie Matt e Ross Duffer rimarranno in affari con la società di video in streaming grazie a diversi progetti che stanno curando tramite la loro casa di produzione Upside Down Pictures. Le ultime notizie arrivano da Deadline che anticipa che i due autori hanno già messo gli occhi sul prossimo grande progetto: una nuova serie thriller basata sul romanzo The Savage, Noble Death of Babs Dionne di Ron Currie. Ecco i primi dettagli.

The Savage, Noble Death Of Babs Dionne: I primi dettagli sulla nuova serie dei fratelli Duffer

Il progetto, ancora nelle fasi iniziali, verrà prodotto dagli stessi Duffer e al loro fianco ci saranno lo stesso Currie e il suo partner creativo Joshua Mohr che cureranno la sceneggiatura e figureranno come produttori esecutivi. Anche Hilary Leavitt, già collaboratrice abituale dei Duffer, sarà coinvolta nella produzione. Il romanzo, pubblicato da Penguin Random House a marzo 2025, ha rapidamente attirato l'attenzione della critica ed è stato incluso in numerose liste dei migliori libri dell'anno da testate come The Guardian e Barnes & Noble.

La trama

La storia ruota attorno a Babs Dionne, una nonna devota e temuta matriarca criminale franco-americana, che governa con pugno di ferro la cittadina di Waterville, nel Maine. Con l'aiuto delle sue fedeli luogotenenti, anch amiche d'infanzia, e della figlia maggiore Lori, ex marine alle prese con la tossicodipendenza, Babs controlla il traffico di droga nella zona conosciuta come “Little Canada”. Ma l’equilibrio del suo impero viene minacciato quando un potente signore della droga invia una figura misteriosa e inquietante, nota solo come The Man, per indagare su un calo nei profitti. Intanto, la figlia più giovane di Babs, Sis, scompare in circostanze sospette. Entro 24 ore, il suo corpo verrà ritrovato e l'intera cittadina si troverà a dover affrontare l’ira di Babs.

Gli altri progetti dei Duffer in corso

Il nuovo progetto segna un ulteriore passo avanti nella storia della partnership con Netflix dei fratelli Duffer, sempre più attivi anche al di fuori del mondo di Stranger Things. Oltre all'attesissima stagione finale, in arrivo in tre parti il 27 novembre, 26 dicembre e il 1° gennaio, i due stanno lavorando anche a Stranger Things: Tales From '85, una serie animata ambientata nello stesso universo narrativo. In parallelo è in sviluppo anche uno spin-off live-action.

Non è tutto: i Duffer sono produttori esecutivi anche di The Boroughs, serie mystery soprannaturale creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews, prevista per il 2026 e con un cast che include Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard e Denis O’Hare. Hanno inoltre collaborato alla produzione del thriller psicologico Something Very Bad Is Going To Happen, scritto da Haley Z. Boston e in uscita sempre nel 2026, con Camila Morrone e Adam DiMarco.