Stranger Things: Svelati i primi dettagli della serie animata spin-off

Si intitolerà Stranger Things: Tales from '85 la serie animata che amplierà l'universo della popolare serie creata dai fratelli Duffer: Netflix ha condiviso nuovi dettagli sulla trama, l'ambientazione e lo stile.

Netflix ha finalmente svelato i primi dettagli sullo spin-off animato di Stranger Things annunciato ufficialmente ormai più di due anni fa. L'occasione è stata un panel al Festival di Annecy durante il quale sono stati rivelati nuovi elementi sulla trama, sull'estetica e sulla collocazione temporale del nuovo progetto. Si intitolerà Stranger Things: Tales from '85 e promette di espandere ulteriormente l'universo narrativo della fortunata serie dei fratelli Duffer.

Stranger Things: Tales from '85, i dettagli della serie animata

Ambientata nel cuore dell'inverno del 1985, la serie si svolge a Hawkins ed è collocata tra la seconda e la terza stagione della serie originale live-action. Ritroveremo i protagonisti originali della serie, affiancati da un nuovo personaggio: Nikki, una ragazza tosta dal look punk con cresta alla mohawk. I giovani eroi si troveranno ad affrontare nuovi mostri e ad affrontare un mistero paranormale che minaccia ancora una volta la loro cittadina.

Eric Robles, showrunner e produttore esecutivo della serie (già conosciuto per Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles e What If...? di Marvel), ha dichiarato che l'ispirazione iniziale per Tales from '85 veniva direttamente dai cartoni animati del sabato mattina degli anni ’80, come Masters of the Universe, Scooby-Doo, Dungeons & Dragons e soprattutto The Real Ghostbusters, che in alcuni episodi sapevano essere sorprendentemente oscuri e inquietanti.

L'estetica e lo stile d'animazione della serie

Tuttavia, il risultato finale si è discostato da quell'estetica nostalgica, approdando a uno stile visivo molto più moderno e cinematografico, influenzato dalla CGI innovativa di Spider-Man: Across the Spider-Verse e Arcane. Le atmosfere oscure prendono spunto dalle classiche copertine di Piccoli Brividi, mentre il design dei personaggi è stato affidato all'artista Meybis Ruiz Cruz (Entergalactic). Le creature – tra cui zombie con teste di zucca e uno squalo di neve dai denti aguzzi – sono opera del celebre designer Carlos Huante (Blade Runner 2049, Alien vs. Predator).

La serie è prodotta da Upside Down Pictures dei fratelli Duffer, in collaborazione con 21 Laps di Shawn Levy e Dan Cohen, oltre a Flying Bark Productions, lo studio australiano che curerà l’animazione. Flying Bark è già noto per il suo lavoro su serie e film d'animazione di alto profilo, tra cui What If...?, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie e The Legend of Aang: The Last Airbender, atteso nei prossimi mesi.

In occasione dell'annuncio originale dello spin-off, i Duffer avevano dichiarato: "Abbiamo sempre sognato una Stranger Things animata sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina che amavamo da bambini, e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente elettrizzante. Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno escogitato: le sceneggiature e gli artwork sono incredibili e non vediamo l'ora di condividere di più con voi! L'avventura continua…”

L'universo in espansione di Stranger Things

Tales from '85 non è l'unico progetto collaterale ambientato nel mondo di Stranger Things. A Broadway è attualmente in scena Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale prequel ambientato negli anni ’50 che approfondisce le origini di Henry Creel, alias Vecna, e coinvolge anche le versioni giovani di personaggi già conosciuti come Jim Hopper e Joyce Maldonado. In parallelo, i Duffer stanno lavorando anche a un misterioso spin-off live-action, ancora avvolto nel segreto. Gli autori hanno solo accennato che "sarà diverso da quello che tutti si aspettano, incluso Netflix".

Netflix non ha ancora comunicato una data precisa per il debutto di Stranger Things: Tales from '85. Intanto, la quinta e ultima stagione della serie originale arriverà su Netflix in tre parti: la prima il 27 novembre 2025, la seconda a Natale e il gran finale a Capodanno. Il viaggio nel Sottosopra non è ancora finito.