I cattivi della Disney protagonisti di una serie tv per il servizio Disney+

I personaggi delle fiabe Disney potrebbero tornare presto in tv, con una serie che promette di avere un punto di vista opposto rispetto a quella di C'era una volta. ABC Signature Studios, una sussidiaria dello studio dietro la serie di successo di ABC conclusasi lo scorso anno dopo sette stagioni, sta collaborando con il servizio di video in streaming prossimo al lancio Disney+ per lo sviluppo di Book of Enchantment, serie basata sui cattivi più iconici della Casa di Topolino.

Il drama fantasy sarà scritto e prodotto a livello esecutivo dall'ideatore di Code Black Michael Seitzman partendo dai romanzi di Serena Valentino incentrati su questi personaggi. Finora sono stati pubblicati The Fairest of All: A Tale of the Wicked Queen sulla Strega Cattiva di Biancaneve e i sette nani, The Beast Within: A Tale of Beauty's Prince sulla Bestia de La bella e la bestia, Poor Unfortunate Soul: A Tale of the Sea Witch su Ursula de La sirenetta, Mistress of All Evil: A Tale of the Dark Fairy su Malefica de La bella addormentata nel bosco e Mother Knows Best: A Tale of the Old Witch su Madre Gothel di Rapunzel: L'intreccio della torre). Un sesto, The Odd Sisters: A Villains Novel, è in attesa di essere pubblicato, mentre un settimo è in corso di stesura.

Con Disney+, Walt Disney mira - tra le altre cose - a contrastare il dominio di Netflix sul mercato dello streaming legale. Tra le serie originali già ordinate dal servizio si contano The Mandalorian, prima di molte produzioni televisive ambientate nel mondo di Star Wars, uno sceneggiato basato su High School Musical, la commedia romantica con Zoë Kravitz High Fidelity e Diary of a Female President di Gina Rodriguez. Sono in sviluppo inoltre diverse serie Marvel, inclusa una con protagonista il Loki di Tom Hiddleston.