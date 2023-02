How I Met Your Mother con tutti gli episodi su Disney+: Ecco perché è il momento giusto per rivederla

News Serie TV

La sitcom di culto creata da Carter Bays e Craig Thomas è terminata quasi 9 anni fa, ma ora se ne torna a parlare anche grazie allo spin-off How I Met Your Father: vi spieghiamo perché un rewatch su Disney+ è un'ottima idea.

In principio c'era Friends. E tutti noi, figli degli anni '90, mai avremmo pensato che una nuova sitcom incentrata su un gruppo di amici newyorchesi avrebbe potuto fare breccia nei nostri cuori. Eppure How I Met Your Mother, sitcom del 2005 creata dalle brillanti menti di Carter Bays e Craig Thomas, ha rimescolato completamente le carte in tavola diventando presto un piccolo cult durato ben 9 stagioni, fino al 2014. Colpi di scena, una struttura narrativa che fa un uso attento di flashback e flashforward, battute e tormentoni LEGGENDARI e soprattutto personaggi ben sviluppati e con delle personalità molto definite hanno reso How I Met Your Mother un caposaldo della cultura pop destinato a durare nel tempo. Ma oggi c'è un altro ottimo motivo per tornare ad appassionarsi alle vicende degli amici Ted, Barney, Robin, Marshall e Lily: lo spin-off How I Met Your Father, ambientato nello stesso universo della serie originale e ricco di richiami e camei da How I Met Your Mother. Per fare un ripasso, solo su Disney+ trovate le 9 stagioni (ben 208 episodi) della sitcom con Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Jason Segel, Cobie Smulders e Alyson Hannigan, oltre alla prima stagione dello spin-off con protagonista Hilary Duff.

How I Met Your Mother: Una storia d'amore al contrario, tra tormentoni e battute memorabili

"Questa, ragazzi, è la storia di come ho incontrato vostra madre". Inizia così il racconto del Ted del futuro che, nel 2030, spiega ai suoi figli come ha conosciuto la donna della sua vita. Tornati al 2005, però, scopriamo che il logorroico Ted (Josh Radnor) ha una storia lunghissima da raccontare, una storia che passa anche attraverso le avventure che vive insieme ai suoi amici fin dai tempi dell'università Marshall e Lily (Jason Segel e Alyson Hannigan), al donnaiolo Barney (Neil Patrick Harris) e a Robin (Cobie Smulders), canadese trapiantata a New York che cerca di sfondare come giornalista. Capre in un appartamento dell'Upper West Side, sbronze colossali al MacLaren's Pub, matrimoni falliti, feste del Ringraziamento a suon di schiaffoni e dediche d'amore con corni francesi blu: un momento cult dopo l'altro, How I Met Your Mother ha creato un universo di citazioni e autocitazioni (a proposito: "Tuuuu.. lo conosci Ted?") in cui gli appassionati possono trovare conforto.

Facendo avanti e indietro nel tempo e senza trascurare mai piccoli dettagli che ci hanno fatto scervellare sull'identità della fantomatica madre, questa serie ci ha tenuti incollati allo schermo per 9 stagioni con la promessa di svelare, alla fine, in che modo il protagonista ha conosciuto la madre dei suoi figli. Tantissimi i tentativi di Ted (abbiamo contato circa 40 ragazze con cui il protagonista esce nel corso della serie), almeno quante le assurde trovate dell'amico Barney, dal codice d'onore tra fratelli, il Bro Code, all'innominabile Playbook, il manuale con le migliori tecniche per conquistare le ragazze. E, alla fine, l'incontro di una vita. Per insegnarci che il destino gioca brutti scherzi e che quel che conta, come nelle migliori avventure, è sempre il viaggio e non la destinazione.

Ecco perché un rewatch su Disney+ è un'ottima idea

Se aspettavate il momento giusto per fare un rewatch di How I Met Your Mother, vi diciamo che quel momento è ora. Lo spin-off How I Met Your Father, incentrato su un nuovo gruppo di amici nella New York dei giorni nostri ma ambientato nello stesso universo, ha riportato l'attenzione anche sulla serie originale. Dai riferimenti più evidenti (l'appartamento affittato da due dei protagonisti dello spin-off, Jesse e Sid, è lo stesso dove un tempo vivevano Ted, Marshall e Lily), fino agli easter egg per veri appassionati (avete notato quell'ananas nella cucina di Sophie e Valentina?), passando per gli imperdibili camei di membri del cast originale (alcuni nella prima stagione, ma molti di più in arrivo nella seconda), How I Met Your Father fa luce anche sul seguito delle storie di Ted e compagni. E se non vi ricordate come li avevamo lasciati, rivedere tutti gli episodi di How I Met Your Mother è la soluzione migliore per arrivare preparati alla seconda stagione dello spin-off, attesa su Disney+ prossimamente.