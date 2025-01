News Serie TV

Josh Radnor ha interpretato Ted Mosby in How I Met Your Mother, ma non è apparso nello spin-off How I Met Your Father. A spiegare il motivo è il creatore della serie tv.

Josh Radnor ha guidato il cast di How I Met Your Mother per nove stagioni, raccontando ai suoi figli e al pubblico a casa la curiosa storia di come ha incontrato la madre dei suoi ragazzi. Il protagonista, Ted Mosby, ha da sempre manifestato il suo animo romantico e il desiderio di innamorarsi, ma nel corso delle stagioni ha più volte scoperto che l’amore può essere anche sofferenza e tutto quello che ha vissuto lo ha preparato alla più grande rivelazione di tutte. Il finale di How I Met Your Mother suggerisce un cerchio che si chiude, con Ted che in realtà capisce di avere sempre avuto un grande amore e quell’amore è Robin. Quest’ultima, del resto, è apparsa anche in How I Met Your Father, lo spin-off guidato da Hilary Duff e poi cancellato dopo due stagioni. Oltre a Robin, è stato coinvolto anche Barney Stinson in un cameo: allora perché, invece, Ted Mosby no? A rivelare il motivo è stato il creatore della Serie TV.

How I Met Your Father, perché Ted Mosby non è mai apparso nello spin-off secondo il creatore

Cobie Smulders e Neil Patrick Harris hanno ripreso, seppur brevemente, i ruoli iconici di How I Met Your Mother nello spin-off televisivo, riportando Robin e Barney ancora una volta sullo schermo seppur individualmente. Ted Mosby, invece, non è stato coinvolto, per cui Josh Radnor non è mai apparso in How I Met Your Father. Essendo stata cancellata, è quindi probabile che non accadrà mai, ma il co-creatore di How I Met Your Mother Craig Thomas ha voluto raccontare perché non è successo. Ai microfoni di People, ha spiegato:

Non eravamo realmente coinvolti. Mettiamola così, sarebbe stata una buona idea per me andare da Josh per dirgli: 'Puoi partecipare a questa serie?' Non è andata così, quindi va bene.

Mentre How I Met Your Mother è andato in onda dal 2005 al 2014, il suo diretto spin-off è stato distribuito in streaming su Disney+ in Italia dal 2022 al 2023 con due stagioni all’attivo, ma non ha mai ottenuto il rinnovo per una terza stagione, escludendo a priori un coinvolgimento di Ted Mosby. Jason Segel, che ha interpretato Marshall, ha ammesso che avrebbe voluto apparire nello spin-off, mentre Alyson Hannigan che ha interpretato Lily ha ribattuto di non aver ancora recuperato How I Met Your Father e di non essere ancora pronta a farlo. Pur non avendo riportato Ted Mosby in quell’universo, Thomas Craig ha anticipato a People di star lavorando ad un nuovo, piccolo progetto con l’attore: "Beh, sono emozionato che Josh si sia trasferito a New York perché ora ci vedremo molto di più. Vi anticipo che faremo un piccolo progetto insieme, che metteremo al mondo in primavera, ma non dirò di cosa si tratta".