House of the Dragon potrebbe dare un senso alla follia di Daenerys? Ecco cosa sappiamo

Alla svolta folle della Regina dei draghi nel controverso finale de Il Trono di Spade potrebbe essere data una spiegazione nel prequel attualmente in produzione.

Dopo il divisivo finale de Il Trono di Spade che ormai oltre due anni fa ha lasciato con l'amaro in bocca centinaia di fan della serie tv di HBO, c'è molto scetticismo attorno a House of the Dragon, lo spin-off prequel attualmente in produzione e in arrivo nel 2022 su HBO e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW. Molti appassionati rimasti delusi dalla svolta decisamente folle che la serie madre ha preso nei suoi ultimi episodi - con Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) che ha perso completamente il lume della ragione e ha raso al suolo Approdo del Re per poi essere uccisa dall'amante e nipote Jon Snow (Kit Harington) - non sembrano interessati a questo prequel che racconterà, invece, i primi 150 anni di storia di casa Targaryen. Eppure la nuova serie tv potrebbe, in qualche modo, dare una spiegazione indiretta alla follia di Daenerys e farci comprendere meglio - e forse detestare meno - il finale de Il Trono di Spade. Ecco perché.

La trama di House of the Dragon, che potrebbe giustificare la svolta di Daenerys

Ideata dallo stesso autore della saga George R. R. Martin insieme a Ryan J. Condal (showrunner con Miguel Sapochnik), House of the Dragon è basata sul romanzo Fire & Blood che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co.. La serie sarà ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorrerà gli eventi che condussero al rovinoso crollo e alla fine del dominio di casa Targaryen. Al centro della storia ci saranno quindi gli antenati di Daenerys come re Viserys (Paddy Considine), il principe Daemon Targaryen (Matt Smith) e la principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy). Questi ultimi due li vedete a sinistra nella foto in alto.

"Quando nasce un Targaryen, gli dei lanciano una moneta"

Sappiamo già che "quando nasce un Targaryen, gli dei lanciano una moneta" perché un discendente dei draghi può essere o non essere folle. Eppure ne Il Trono di Spade di Targaryen ne abbiamo conosciuti direttamente pochi: oltre a Daenerys gli unici altri erano suo fratello, Viserys, Aemon, Jon Snow e nei flashback il Re Folle Aerys II e il Principe Rhaegar. Ci sono stati anche Targaryen molto saggi, come Aemon, e la stessa Daenerys, prima della svolta folle, aveva dato solo qualche segnale di instabilità. House of the Dragon, invece, ci darà la possibilità di conoscere meglio questa dinastia e potrebbe gettare nuova luce su ciò che è accaduto a Daenerys. Come funziona davvero la regola della moneta? Esiste una causa scatenante? Il prequel potrebbe insomma rivelarci di più.

House of the Dragon, insomma, potrebbe dare qualche risposta in più andando incontro agli spettatori delusi. Non risolverà necessariamente le cose ma potrebbe almeno aiutarci a inserire le azioni di Daenerys in un contesto più ampio riguardante la sua famiglia. Per tutte le altre informazioni sulla serie, date un'occhiata al nostro approfondimento con tutte le notizie e le anticipazioni su House of the Dragon.