Heartstopper: Jonathan Bailey confermato nella stagione 3, ci sarà anche Hayley Atwell

La serie LGBTQ+ di Netflix tornerà in streaming con i nuovi episodi a ottobre.

È tutto vero: Jonathan Bailey sta per arrivare in Heartstopper. Netflix ha confermato con un video condiviso attraverso i suoi profili social che l'amata star di Bridgerton apparirà nella terza stagione della serie LGBTQ+, proprio nei panni di quel personaggio di cui le indiscrezioni avevano parlato nelle scorse settimane. Non solo. Al cast si sono uniti anche Hayley Atwell, storico volto di Peggy Carter per i film e le serie Marvel, e l'attore di Ray Donovan Eddie Marsan.

Heartstopper: Jonathan Bailey sarà Jack Maddox nella stagione 3

Nella stagione 3 di Heartstopper, attesa in streaming su Netflix per ottobre, Bailey, di recente anche uno dei due protagonisti della miniserie premiata ai GLAAD Media Awards Compagni di viaggio, egli stesso dichiaratamente gay, vestirà i panni di Jack Maddox, un personaggio basato sull'Henry Maddox del fumetto di Lauren James e Alice Oseman The Ethics of Infatuation Dynamics, ambientato nell'universo della graphic novel della Oseman dalla quale la serie è tratta. Lui è un giovane uomo evidentemente affascinante per il quale Charlie (interpretato da Joe Locke) ha una cotta, una di quelle cotte per un personaggio famoso che ci si prende quando si è ragazzi.

"Sono incredibilmente entusiasta di dare il benvenuto a tre nuovi membri del cast nella famiglia Heartstopper", ha dichiarato l'ideatrice della serie Alice Oseman. "Hayley Atwell si unisce alla famiglia Nelson nei panni della zia di Nick, Diane, la quale lo porta a Minorca per le vacanze estive e ha alcuni consigli difficili da impartire sulla sua relazione". Tutto lascia pensare che sarà zia Diane a condividere con Nick (Kit Connor) quel momento in spiaggia così caro ai lettori del fumetto, invece di sua madre Sarah come nel materiale originale, dopo che un conflitto d'impegni ha impedito all'interprete di quest'ultima, la vincitrice dell'Oscar e dell'Emmy Olivia Colman, di tornare sul set della terza stagione (ne parliamo meglio qui).

"Eddie Marsan interpreterà un amato personaggio delle graphic novel. Geoff, lo psicologo saggio e schietto di Charlie", ha aggiunto Oseman. "Possiamo tutti essere contenti del fatto che anche lui sarà nei paraggi, considerando che la terza stagione approfondirà molto di più i problemi di salute mentale di Charlie. E infine, Jonathan Bailey farà un cammeo nei panni di Jack Maddox, un classicista famoso su Instagram e una celebrità per la quale Charlie ha una cotta. È stata una gioia assoluta vedere il talento di Hayley, Eddie e Jonathan insieme al nostro cast, e non vedo l'ora che i fan di Heartstopper incontrino questi nuovi personaggi".

Nel fumetto, la cotta di Charlie per Maddox porta il suo ragazzo, Nick, a diventare insicuro e geloso poiché lui non assomiglia per niente all'accademico. Tuttavia, più tardi, lo stesso Nick sviluppa una leggera infatuazione per una celebrità. Non sappiamo per ora se questa storia sarà inglobata nell'adattamento televisivo. Della stagione 3 è stato anticipato che ripartirà dal punto in cui si era interrotto il racconto, con Nick apparentemente titubante nell'inviare al suo ragazzo un messaggio con scritto "Ti amo". Charlie vorrebbe dire a Nick che lo ama. Anche Nick ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre i mesi passano e le vacanze estive finiscono, gli amici iniziano a rendersi conto che l'anno scolastico arriverà con le sue gioie e le sue sfide. Man mano che imparano di più l'uno dell'altro e dalle loro relazioni, pianificano eventi e feste sociali e iniziano a pensare alle scelte universitarie, tutti devono imparare a fare affidamento su coloro che amano quando la vita non va secondo i piani.