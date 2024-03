Heartstopper: Olivia Colman non tornerà nella stagione 3

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv saranno disponibili in streaming su Netflix da ottobre.

La stagione 3 di Heartstopper, attesa in streaming su Netflix per il prossimo ottobre, non coinvolgerà Olivia Colman. In un'intervista con Forbes, l'attrice premio Oscar ha rivelato che non riprenderà il ruolo di Sarah Nelson, la mamma comprensiva di Nick, uno dei personaggi più amati della serie tv di Alice Oseman, per un motivo che la rattrista molto.

Heartstopper: Perché Olivia Colman non tornerà nella stagione 3?

Una delle attrici più talentose della nostra epoca, premiata anche con l'Emmy per The Crown e con quattro BAFTA, uno dei quali per La favorita, il film che le è valso l'Oscar di miglior attrice protagonista, Colman ha spiegato che non è potuta tornare sul set di Heartstopper per le riprese della terza stagione a causa di un conflitto d'impegni. "Non potevo farlo", ha detto. "Non potevo conciliarlo. Mi sento malissimo per questo". La notizia della sua assenza è stata poi commentata dall'ideatrice Alice Oseman in un messaggio da lei condiviso sui social: "Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile, ma non c'è stato verso, ed è proprio così che funziona il mondo della tv a volte. Siamo profondamente grati a Olivia per la straordinaria performance che ha offerto alla serie e le auguriamo il meglio in assoluto!".

Fortunatamente, nessuna attrice è stata ingaggiata per sostituire Colman, come confermato dalla Oseman. "So che molti di voi, soprattutto i fan dei fumetti, saranno sconvolti e preoccupati del fatto che andremo avanti senza la mamma di Nick", ha scritto. "So che c'è una scena in particolare che molti di voi aspettavano con ansia nella terza stagione, e potreste sentirvi delusi e scoraggiati nei nostri confronti. Capisco perfettamente: anch'io ero molto preoccupata, quando l'ho saputo la prima volta!". La scena a cui la sceneggiatrice si riferisce riguarda una conversazione particolarmente emotiva tra Sarah e Nick (interpretato nella serie da Kit Connor) su come l'amore non possa curare la malattia mentale. Questa sarà un tema fondamentale della stagione 3, affrontato attraverso la storia di Charlie (Joe Locke) e le preoccupazioni di Nick, il suo fidanzato.

"Se c'è una cosa che potrei chiedervi, è di non arrendervi ancora", ha aggiunto Oseman. "Ho fatto tutto quello che era in mio potere per preservare quella scena così come è scritta nel fumetto, e ho scritto alcuni nuovi elementi della storia per assicurarmi che ci dia la carica emotiva che dà nel fumetto. La storia di Nick nei fumetti è ancora lì, ancora infinitamente importante per me, e il ruolo di Sarah come supporto emotivo per Nick per ora si sposterà su altri personaggi della storia. Se avremo una quarta stagione, mi piacerebbe che Olivia ne facesse di nuovo parte".