Hawkeye: Trailer ufficiale e poster della nuova serie Marvel in arrivo su Disney+

Il drama, con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld debutterà in streaming il 24 novembre e ci terrà compagnia durante le feste invernali.

Sotto l'albero di Natale, quest'anno, troveremo un regalo in più e potrebbe trattarsi di qualche freccia! Disney+ e Marvel Studios hanno appena diffuso il trailer ufficiale e il poster di Hawkeye, la prossima serie live-action ambientata nell'era "post blip" e quindi all'indomani degli eventi decisivi del film Avengers: Endgame. Con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld protagonisti (li vedete in alto nella prima foto della serie diffusa in precedenza), il drama debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 24 novembre - il giorno prima del Ringraziamento negli Stati Uniti - e ci terrà quindi compagnia nel mese più festivo dell'anno.





Hawkeye: La trama della nuova serie Marvel di Disney+

Quarta serie Marvel della Fase 4 dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, Hawkeye introdurrà Clint Barton, l'icona dell'MCU interpretata da Jeremy Renner, a una giovane arciera di nome Kate Bishop, (Hailee Steinfeld). Lei, grande fan di Occhio di Falco e con il sogno di diventare un giorno una supereroina, diventa facilmente la sua protetta. Irritante ed equamente carismatica, Kate causerà tuttavia una serie di problemi con i quali Clint dovrà fare i conti ma lo aiuterà anche a tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale.

Il resto del cast

Con Rhys Thomas al timone, Hawkeye potrà contare anche su Vera Farmiga (Bates Motel), Florence Pugh (The Little Drummer Girl), Fra Fee (Les Misérables), Tony Dalton (Better Call Saul), Alaqua Cox e Zahn McClarnon (Pronti a tutto, Longmire).

Il poster ufficiale, che vedete in basso, è naturalmente a tema natalizio e mostra la New York innevata che farà da sfondo alle avventure di Occhio di Falco e Kate Bishop.