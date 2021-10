Hawkeye: Nel nuovo trailer della serie Marvel il ritorno di una vecchia conoscenza

News Serie TV

Il drama con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld debutterà in streaming su Disney+ il 24 novembre.

Sarà la serie che accompagnerà il nostro conto alla rovescia in vista delle feste natalizie e, con l'avvicinarsi della data di debutto, scopriamo nuove anticipazioni. Parliamo di Hawkeye, la quarta serie live-action Marvel in arrivo su Disney+ il prossimo 24 novembre. Il servizio di video in streaming ha rilasciato un nuovo trailer nel quale si intravede un personaggio già noto ai fan Marvel: Laura Barton, la moglie di Clint Barton/Occhio di Falco, interpretata da Linda Cardellini.

La trama di Hawkeye

Ambientata nella New York City del post blip, Hawkeye seguirà l'ex Vendicatore Clint Barton (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un'arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe che diventa presto la sua protetta. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

Nel primo trailer di Hawkeye diffuso da Disney+ il mese scorso, Laura Barton era stranamente assente. La nuova clip, invece, ci conferma che rivedremo il personaggio che Linda Cardellini aveva interpretato già sul grande schermo nei film Avengers: Age of Ultron e Avengers: Endgame (la foto qui in alto). Naturalmente il suo unico desiderio è trascorrere il Natale con suo marito e tutta la famiglia. Ma quando sei un ex Vendicatore le cose potrebbero andare per le lunghe, e Laura lo sa.

Il resto del cast

Con Rhys Thomas al timone, Hawkeye potrà contare anche su Vera Farmiga (Bates Motel), Florence Pugh (The Little Drummer Girl), Fra Fee (Les Misérables), Tony Dalton (Better Call Saul), Alaqua Cox e Zahn McClarnon (Pronti a tutto, Longmire).