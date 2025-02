Harry Potter: John Lithgow conferma che interpreterà Silente nella serie HBO

News Serie TV

È ufficiale: il nuovo adattamento dei libri di Harry Potter ha trovato il suo Albus Silente e sarà la star di Dexter e The Old Man John Lithgow. Ecco l'annuncio dell'attore.

John Lithgow sta ufficialmente per partire dal binario 9 ¾ in direzione Hogwarts. L'attore sei volte premio Emmy ha confermato le recenti voci che parlavano di un suo coinvolgimento nella serie di Harry Potter in lavorazione a HBO nel prestigioso ruolo di Albus Silente, il preside della scuola. Solo qualche giorno fa Deadline riferiva che la star di Dexter e The Old Man sarebbe stata vicinissima al ruolo e adesso lo stesso Lithgow ha confermato la notizia durante un'intervista con Screenrant.

Harry Potter: La serie HBO ha trovato il suo Silente, le parole di John Lithgow

John Lithgow è il primo attore a confermare la sua partecipazione all'atteso progetto tv che adatterà tutti i libri di J.K. Rowling, con ogni stagione che corrisponderà a uno dei sette romanzi della saga. Il cast è ancora in via di definizion e HBO non ha fatto annunci ufficiali. Parlando con Screenrant, Lithgow è sembrato molto emozionato per quest'opportunità, sebbene abbia sottolineato quanto il progetto sia lungo e impegnativo per lui. "È stata una sorpresa totale per me. Ho appena ricevuto la telefonata al Sundance Film Festival per un altro film, e non è stata una decisione facile perché mi definirà per l'ultimo capitolo della mia vita, temo", ha dichiarato. L'attore, che ha 79 anni, è consapevole che la serie di Harry Potter lo terrà impegnato per diversi anni. "Sono molto emozionato. Alcune persone meravigliose stanno tornando a dedicarsi a Harry Potter. Ecco perché è stata una decisione così difficile. Avrò circa 87 anni alla festa di fine riprese, ma ho detto sì", ha aggiunto. Ricordiamo, tra le altre cose, che l'attore dovrebbe essere coinvolto anche in un potenziale spin-off di Dexter incentrato sul suo personaggio, Trinity Killer, uno dei più famosi antagonisti di Dexter Morgan. Questa potenziale serie, tuttavia, è ancora soltanto in via di sviluppo e non è stata ordinata ufficialmente da Paramount+.

Il nome di Lithgow, attore due volte candidato all'Oscar (ora al cinema con Conclave) e sei, volte vincitore dell'Emmy, non è certo il primo che viene associato al personaggio di Silente. Pochi mesi fa, voci insistevano sul nome di Mark Rylance per lo stesso ruolo, ma HBO non ha mai confermato. C'è chi potrebbe obiettare dicendo che Lithgow sia americano e non britannico, ma già in passato ha interpretato personaggi britannici come Winston Churchill in The Crown. Come sappiamo, due sono stati gli interpreti che nella saga cinematografica hanno vestito i panni dell'amato mago (Dumbledore in originale): Richard Harris in Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001) e Harry Potter e la Camera dei Segreti (2002) e Michael Gambon, a partire da Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004). Jude Law, invece, ha interpretato una versione più giovane del personaggio nei film prequel di Animali fantastici.

La serie TV di Harry Potter: Cosa sappiamo finora

L'adattamento televisivo di Harry Potter è stato annunciato ufficialmente nel 2023 e sarà prodotto da HBO in collaborazione con Warner Bros. Television. Con J.K. Rowling come produttrice esecutiva, la serie tv promette di essere particolarmente fedele ai romanzi della saga e di esplorare più dettagli e sfumature dei libri che nei film erano stati ridotti per motivi di tempo. La serie ha come showrunner Francesca Gardiner e come regista e produttore esecutivo Mark Mylod. Tra i produttori c'è anchee David Heyman, che ha lavorato anche alla saga cinematografica. Verrà girata presso i Warner Bros Studios Leavesden - dove sono stati girati anche i film - e dovrebbe debuttare su HBO tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Aspettiamo l'ufficialità anche da parte di HBO.

Le altre speculazioni sul cast

Negli ultimi mesi sono circolate moltissime indiscrezioni sul cast della serie, che dovrà essere sicuramente di alto profilo vista l'importanza del progetto e le aspettative dei fan. Si è parlato di Paapa Essiedu per il ruolo di Piton e Sharon Horgan e di Lesley Manville per quello della vicepreside Minerva McGonagall nonché di Brett Goldstein per la parte del guardiacaccia di Hogwarts Rubeus Hagrid e persino il premio Oscar Cillian Murphy per Lord Voldemort. Inoltre, sappiamo che circa 32mila bambini hanno presentato la loro candidatura per i ruoli principali di Harry, Hermione e Ron alla produzione. La selezione è ancora in corso e Warner Bros. e HBO non hanno sciolto il nodo. Il coinvolgimento di Lithgow, in ogni caso, ci fa capire che la produzione sia orientata verso un cast internazionale e non solo britannico.