Gomorra 5, Marco D'Amore su Ciro: "Nell'ultima stagione subirà un cambiamento impressionante"

L'attore, che nella serie di Sky interpreta lo spietato camorrista Ciro Di Marzio, ha raccontato come ha chiuso i conti con il suo controverso personaggio dando qualche anticipazione sul capitolo finale.

Le riprese del capitolo finale di Gomorra: La serie sono terminate da una decina di giorni e Marco D'Amore, che nella quinta stagione è coinvolto sia come regista che come interprete tornando nei panni di Ciro Di Marzio dopo la parentesi del film spin-off L'Immortale, tira le somme. Intervistato da La Repubblica, l'attore - che il prossimo 12 giugno festeggerà i suoi 40 anni - ha parlato dei suoi progetti recenti (tra cui un libro, Vesuvio, e il film appena uscito Security) soffermandosi anche sull'ultima stagione di Gomorra e sul suo addio a Ciro, a suo dire profondamente cambiato rispetto alla prima stagione della serie. "Se metti vicine due immagini della prima e dell’ultima stagione il suo cambiamento è impressionante", ha anticipato D'Amore.

Gomorra 5: Ecco come Marco D'Amore ha detto addio a Ciro

Marco D'Amore ha parlato soprattutto delle trasformazioni subite dal suo personaggio e del processo di cambiamento che ha attraversato, anche come attore. Come ha fatto a chiudere i conti con Ciro Di Marzio, un anti-eroe da detestare eppure così amato dai fan? "Gli ho tolto la bellezza. È stata la cosa migliore che potessi ottenere. Se metti vicine due immagini della prima e dell’ultima stagione il cambiamento è impressionante", ha spiegato l'attore. Nell'ultima stagione, quindi, vedremo un personaggio profondamente trasformato e piegato dagli eventi. Non avrà più tutte quelle caratteristiche che lo hanno reso diversamente affascinante agli occhi del pubblico. In particolare, ha spiegato D'Amore a Repubblica:

Dicevamo, con Salvatore Esposito, che i nostri personaggi sono i grandi timonieri della serie, che abbiamo fatto trasformazioni eclatanti che poco spesso ci si consente in un racconto seriale, in cui si tende sempre di più a costruire un rapporto di fedeltà tra pubblico e personaggio, che resta lo stesso. Noi abbiamo piegato i nostri personaggi alle vicende e quindi nell’ultimo capitolo Ciro non poteva non apparire privato di tutto ciò che lo aveva connotato all’inizio. Cioè quel un fascino guascone e piratesco che lo ha reso attraente anche da un punto di vista erotico - lo dico dall’alto della considerazione di questo termine. Abbiamo raccontato come certe vite gravano non solo sull’anima ma sul corpo, sulla biologia. Non ho avuto paura di trattarmi male in questo senso. Lo dico perché sento uno svilimento del nostro mestiere, sempre più legato a certi ideali di bellezza, con la paura di sfiorirsi per raccontare anime.

L'amicizia con Salvatore Esposito e l'eredità di Gomorra

Impossibile per Marco D'Amore, poi, sottrarsi a una domanda sul rapporto che lo lega al collega e amico Salvatore Esposito, l'interprete di Genny Savastano. I due attori si sono supportati a vicenda durante gli ultimi 8 anni instaurando una solida amicizia. Su questo l'interprete di Ciro ha detto:

Siamo stati la sponda l’uno dell’altro in attimi in cui davvero sarebbe stato anche giustificato perdere la testa: osannati, imitati, parodiati, citati, incensati da gente che abbiamo sempre osservato da lontano. Ci siamo difesi a vicenda, soprattutto abbiamo dimostrato rispetto per il progetto anche nelle discussioni interne, nelle crisi. Abbiamo costruito, in otto anni, un’amicizia che va ben al di là di Gomorra. Sogniamo di lavorare insieme su altri progetti, anche in vesti diverse, sperando di non perderci.

