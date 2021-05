Gomorra 5, Salvatore Esposito commosso dice addio a Genny: "Sarà sempre una parte di me"

News Serie TV

Terminate le riprese della quinta e ultima stagione, l'interprete di Genny Savastano ha salutato e ringraziato la troupe e i fan anche con Marco D'Amore.

"Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste". Inizia così il post con cui Salvatore Esposito ha voluto dire addio a Gomorra: La serie e al suo Genny Savastano a cui ha prestato il volto per otto lunghi anni e cinque stagioni. Finite le riprese dell'ultimo ciclo di episodi (che arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW), l'attore napoletano si è mostrato visibilmente commosso sui social in un video con cui ha voluto ringraziare i fan e l'intera troupe della serie che ha fatto decollare la sua carriera.

"Genny sarà sempre una parte di me", l'addio di Salvatore Esposito a Gomorra

Nel breve video, Salvatore Esposito si è detto triste e felice allo stesso tempo, nel dover dire addio a Genny Savastano, lo spietato boss che ha interpretato fino alla fine della serie. "Ringrazio tutti voi per l'affetto e la stima, sappiate che Genny sarà sempre una parte di me", ha detto. Nel post che accompagna il video ha aggiunto: "Ora tocca a te Genna'. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me".

Gomorra 5 esce in autunno: il saluto con Marco D'Amore

Successivamente, Salvatore Esposito ha pubblicato un altro video in cui si è mostrato insieme al collega e amico Marco D'Amore, l'interprete di Ciro Di Marzio. I due hanno dato l'appuntamento ai fan con la quinta stagione che, hanno detto, arriverà presto, "tra poco più di 4 mesi" (come si immaginava, quindi, in autunno). Oltre a tornare come interprete, D'Amore è anche regista degli episodi dell'ultima stagione insieme al veterano Claudio Cupellini. Cosa dobbiamo aspettarci dalla magica coppia formata da Genny e Ciro, ritrovatisi alla fine del film spin-off L'immortale? "Genny e Ciro sono l'odio e l'amore di questa serie. Continuerà questa loro storia ma non potete immaginare a che livelli. Al massimo", ha anticipato Marco D'Amore nel video.

Non ci resta che pazientare, dunque, nell'attesa di un'ultima stagione che Salvatore Esposito ha definito semplicemente "coi fiocchi". Per conoscere la trama, il cast e tutte le altre notizie, vi rimandiamo al nostro approfondimento con tutte le anticipazioni su Gomorra 5.