Gomorra 5: Quando esce, anticipazioni, trama cast e curiosità sull'ultima stagione

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sul capitolo finale di Gomorra: La serie, in arrivo prossimamente su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Pronti per l'ultimo atto di Gomorra: La serie? Dopo 6 anni dal debutto della serie diventata un successo planetario, l'epopea criminale tratta dal libro inchiesta più famoso di Roberto Saviano chiuderà i battenti con la quinta stagione, appena annunciata da Sky in occasione dell'evento di presentazione dei suoi nuovi progetti originali. L'attesa per gli ultimi episodi non sarà breve, dal momento che il primo ciak è stato battuto solo qualche giorno fa. Ma cosa accadrà nell'ultima stagione e cosa dobbiamo aspettarci? Ecco le anticipazioni disponibili e tutto quello che sappiamo, fin da ora, sulla trama e sul cast di Gomorra 5.

Gomorra 5: Riprese iniziate tra Riga e Napoli

Dopo una prima fase di riorganizzazione dovuta all'emergenza sanitaria, le riprese dell'ultimo atto della serie sono iniziate intorno al 20 settembre scorso e, svolgendosi tra Riga e Napoli, continueranno fino ad aprile 2021. La nuova stagione sarà diretta da Claudio Cupellini, al timone della serie fin dalla prima stagione, e da Marco D’Amore, già regista di parte della quarta e de L’Immortale, il film che fa da ponte fra la quarta e la quinta stagione della serie. Proprio D'Amore, intervistato da Il Mattino, ha confermato che la voglia di tornare sul set non mancava ma che, durante le riprese, si devono rispettare rigidi protocolli di sicurezza. "Ci sarà una regolamentazione giustamente rigidissima. Noi siamo sottoposti quasi quotidianamente a controlli approfonditi, tutta la troupe è in regime di sicurezza perché sono tutti bardati e settimanalmente fanno il test, sia il sierologico che il tampone. C’è un grande dispendio di energie, anche economiche". ha detto l'interprete di Ciro.

Quando esce Gomorra 5?

Non si conosce ancora una data di uscita della quinta stagione di Gomorra: La Serie. Considerato che le riprese dovrebbero terminare nel mese di aprile, potremmo aspettarci l'arrivo dei nuovi episodi su Sku Atlantic e NOW TV verso la fine del 2021.

Gomorra 5: La trama

Stando alle prime anticipazioni diffuse, nella quinta stagione di Gomorra rivedremo innanzitutto il personaggio di Ciro Di Marzio, uscito di scena alla fine della terza stagione e creduto morto, solo per riapparire poi nel film dedicato al suo personaggio, L'Immortale. D'Amore tornerà dunque sia dietro che davanti la macchina da presa accanto a Salvatore Esposito. Il suo Genny abbandonerà la carriera imprenditoriale tornando latitante. I due protagonisti della serie si ritroveranno e si confronteranno ancora, insieme a volti già noti e nuovi personaggi. Rotta la pace con i Levante, a Napoli la guerra si riaccenderà più efferata e violenta di prima. La riconquista della città sarà scandita da nuove alleanze e nuovi tradimenti, per ristabilire ed affermare ancora una volta il potere tra diversi i clan. Le sceneggiature dell'ultimo atto, che il produttore della serie Riccardo Tozzi aveva definito già in occasione della presentazione della quarta stagione incentrata su "un'idea centrale fortissima" sono di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Gianluca Leoncini, Valerio Cilio.

Gomorra, dove eravamo rimasti: Il riassunto della quarta stagione

La quarta stagione si era conclusa con la sconvolgente uccisione a bruciapelo di Patrizia (Cristiana Dell'Anna) e di suo marito Mickey (Luciano Giugliano) da parte di Genny (Salvatore Esposito). È iniziata così la latitanza di Genny il quale, aiutato da un misterioso uomo che si fa chiamare 'o Maestrale, si rifugia in un bunker. Prima, però, l'ultimo "Don" dei Savastano rimasto aveva affidato a Tiziana il progetto dell'aeroporto con una promessa: lei dovrà essergli sempre fedele. Intanto Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli) aveva dovuto subire la perdita della fidanzata uccisa da Elia 'o Diplomato (Andrea Di Maria) e la pace con i Levante era stata bruscamente interrotta dopo l'uccisione del capo del clan Gerlando (Gianni Parisi).

Cosa è successo nel film L'Immortale

Nel film L'Immortale, uscito al cinema lo scorso dicembre, abbiamo scoperto ciò che era nell'aria già alla fine della quarta stagione: Ciro Di Marzio è vivo, sopravvissuto al colpo di pistola inflittogli da Genny nel finale della terza stagione. L'Immortale ha raccontato in modo approfondito la storia di Ciro, dalla sua infanzia fino al patto di fedeltà con i Savastano. E, cosa più importante, nell'ultima scena del lungometraggio abbiamo visto Genny e Ciro di nuovo insieme, alleati contro tutti.

Gomorra 5, il cast: Chi torna nell'ultima stagione

Gli unici personaggi che rivedremo sicuramente in Gomorra 5 sono Genny, Ciro, Enzo e la moglie di Genny Azzurra (Ivana Lotito). Potremmo rivedere Elia 'o Diplomato, dal momento che è ancora vivo, così come Saro, Ciccio e Grazia Levante. Naturalmente, a meno che non siano inseriti flashback, non rivedremo Cristiana Dell'Anna nel ruolo di Patrizia, tantomeno Cristina Donadio in quello di Scianel/Donna Annalisa.

Gomorra: Il saluto di Salvatore Esposito e Marco D'Amore

Impegnati sul set dell'ultima stagione a Riga, i protagonisti Salvatore Esposito e Marco D'Amore hanno commentato ironicamente la fine della serie rivolgendosi direttamente ai fan. "Siamo all'ultima stagione, l'ultimo pezzo di racconto, l'ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all'altro. Bellezza e malinconia infinita anche in questa fine". Immancabili, di corredo ai post, gli hashtag #stasenzapensieri, #nunsapitchevaspett e #nisciunosapcommvaafrnístastoria, espressioni diventate simbolo della serie. Non è mancata una divertente gag abilmente costruita in cui hanno scherzato sul fatto che, terminata Gomorra, rimarranno senza lavoro.

Salvatore Esposito e Marco D'Amore: Gomorra 5: Salvatore Esposito e Marco D'Amore ironizzano sulla fine della serie - HD

Continuate a seguirci per non perdere le ultime notizie sull'ultima stagione di Gomorra:La Serie. Aggiorneremo questo articolo sempre con tutte le novità.

Foto: Gianni Fiorito