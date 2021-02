Gomorra 5: Le prime foto e un video backstage dal set della stagione finale

News Serie TV

Le riprese sono ancora in corso a Napoli: la serie con Marco D'Amore e Salvatore Esposito arriverà su Sky e in streaming su NOW TV prossimamente.

Sono disponibili finalmente le prime immagini ufficiali della quinta e ultima stagione di Gomorra: La serie, il cult Sky original prodotto da Cattleya, che arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW TV nei prossimi mesi. Le riprese sono ancora in corso a Napoli e si prevede di ultimare i lavori entro maggio. In attesa dell'annuncio della data di uscita, è stato diffuso anche un video backstage girato sul set dove vediamo i registi Marco D’Amore, che ha diretto i primi 5 episodi della stagione, e Claudio Cupellini, al timone dei restanti 5, insieme agli altri protagonisti.





Gomorra: Le anticipazioni dell'ultima stagione

Le prime foto ufficiali e il video di backstage appena rilasciati mostrano il ritorno sul set degli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Sul set il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato sul finale del film L’immortale – clamorosamente tornato in scena, redivivo, in Lettonia.

La trama ufficiale

Stando alla sinossi ufficiale, nei nuovi episodi "lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima".

Ecco qui in basso tutte le foto ufficiali mentre, se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Gomorra 5.

Foto Credit: Marco Ghidelli