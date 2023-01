GLAAD Media Awards 2023: Tutte le Serie TV nominate al premio LGBTQ

News Serie TV

Tra i candidati di quest'anno, Heartstopper e la serie italiana Le Fate Ignoranti.

Le nomination ella 34esima edizione dei GLAAD Media Awards, l'importante premio che ogni anno celebra le produzioni che meglio hanno contribuito a dare un'immagine veritiera, accurata e inclusiva della comunità LGBTQ e delle questioni che la riguardano, sono state annunciate dalle star di RuPaul's Drag Race Salina EsTitties e Sasha Colby in un video pubblicato poche ore fa nel canale YouTube della Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (lo trovate in calce).

Come ci si aspettava, la lista include il titolo più applaudito dalla comunità nell'ultimo anno, Heartstopper di Netfix, candidato come miglior programma live-action per bambini e famiglie come già avvenuto agli Emmy, dove ha vinto, così come la serie italiana di Disney+ Le Fate Ignoranti la stagione finale di Love, Victor di Hulu, The L Word: Generation Q di Showtime, Ragazze vincenti di Prime Video, la cancellata Queer as Folk di Peacock, l'undicesima stagione di American Horror Story di FX, The White Lotus di HBO e Interview With the Vampire di AMC.

"Con la violenza, la legislazione dannosa, la falsa retorica e altri attacchi alla comunità LGBTQ che continuano a intensificarsi, è più che mai cruciale che la nostra comunità rimanga visibile e inclusa nelle storie che il mondo vede nei film, in tv, nella musica, nel giornalismo e in altri prodotti mediatici", ha dichiarato la presidente della GLAAD Kate Ellis. "Quest'anno abbiamo più candidati che mai per rappresentare progetti di grande impatto che intrattengono, educano e accrescono l'accettazione delle persone LGBTQ. Dalle nuove storie che sfatano le bugie sui giovani transgender ai programmi per bambini e famiglie che consentono a tutte le famiglie di essere rappresentate, i nominati di quest'anno sono amati dal pubblico e stanno creando un vero cambiamento".

Come di consueto per GLAAD Media Awards, i vincitori della 34esima edizione saranno annunciati in due distinte cerimonie a Los Angeles e New York City il 30 marzo e 13 maggio. Qui di seguito tutti i nominati per le serie tv.

GLAAD Media Awards 2023: Tutte le Nomination

MIGLIOR DRAMA

9-1-1: Lone Star

Chucky

Good Trouble

Gossip Girl

Grey’s Anatomy

Mattine di settembre

P-Valley

Star Trek: Discovery

The L Word: Generation Q

The Umbrella Academy

MIGLIOR COMEDY

Abbott Elementary

Derry Girls

Hacks

Harley Quinn

Love, Victor

Non ho mai...

Only Murders in the Building

Sex Lives of College Girls

Sort Of

What We Do in the Shadows

MIGLIOR NUOVA SERIE

Heartbreak High

High School

Interview With the Vampire

Our Flag Means Death

Queer as Folk

Ragazze vincenti

Somebody Somewhere

The Rookie: Feds

The Sandman

Willow

MIGLIOR MINISERIE O SERIE ANTOLOGICA

American Horror Story: NYC

Ecco a voi i Chippendales

Le Fate Ignoranti

The Best Man: The Final Chapters

The White Lotus

MIGLIOR FILM TV

A Christmas to Treasure

B-Boy Blues

Crush

Do Revenge

Fire Island

The Fallout

The Holiday Sitter

Three Months

Tutto è possibile

Wildhood

MIGLIOR PROGRAMMA PER BAMBINI E FAMIGLIE (LIVE-ACTION)

A casa di Raven

First Day

Heartstopper

High School Musical: The Musical: La Serie

Meglio Nate che niente

Monster High

Power Rangers: Dino Fury

Rebel Cheer Squad: Una serie Get Even

Trevor: Il Musical

Zombies 3

MIGLIOR PROGRAMMA PER BAMBINI E FAMIGLIE (ANIMATO)

Amphibia

Big Nate

Craig

Dead End: Paranormal Park

Il principe dei draghi

Jurassic World: Nuove avventure

Kitty all'attacco

La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa

The Owl House

Trick or Treat Scooby-Doo!

MIGLIOR PROGRAMMA PER L'INFANZIA