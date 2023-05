FUBAR con Arnold Schwarzenegger da oggi su Netflix: Gabriel Luna si è ispirato a Pedro Pascal per il ruolo del cattivo

News Serie TV

I due attori hanno condiviso di recente il set della serie di successo The Last of Us.

FUBAR, prima volta da protagonista in una serie tv per Arnold Schwarzenegger, è disponibile da oggi su Netflix. La star del cinema d'azione, recentemente nominata ironicamente nuova Chief Action Officer del servizio streaming, veste i panni di un padre da poco in pensione che, quando scopre che sua figlia (Monica Barbaro, Top Gun: Maverick) lavora segretamente come agente della CIA da anni, esattamente come ha fatto lui, è costretto a tornare in azione e unire le forze con lei in una pericolosa missione sotto copertura destinata a trasformarsi in poco tempo in una scomoda questione di famiglia. Nella serie recita anche Gabriel Luna, visto recentemente in The Last of Us. A lui il ruolo del cattivo, un trafficante d'armi molto intelligente e istruito che il personaggio di Schwarzenegger e la sua squadra devono abbattere. In un'intervista con Entertainment Weekly, l'attore ha rivelato chi è stato la sua principale ispirazione nella costruzione del personaggio di Boro.

FUBAR: Trailer ITA: FUBAR: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Arnold Schwarzenegger - HD

FUBAR: Gabriel Luna si è ispirato a Pedro Pascal per costruire il suo personaggio

Conosciuto anche per i suoi trascorsi in Agents of S.H.I.E.L.D. e True Detective, Gabriel Luna ha raccontato che, nelle vesti di antagonista in FUBAR, ha voluto sviluppare un villain che fosse qualcosa di più del semplice male puro, rivolgendosi ai film d'azione per trovare l'ispirazione. E l'ha trovata dove forse meno ci saremmo aspettati per gentile concessione di Pedro Pascal, con il quale ha condiviso il set di The Last of Us. Ma poiché nel drama post-apocalittico di HBO quest'ultimo non interpreta il cattivo della storia, benché il suo Joel abbia diverse zone d'ombra nella propria personalità, a cosa si riferisce esattamente l'attore?

"Pedro, con il quale ho lavorato in The Last of Us, ha realizzato un film intitolato Il talento di Mr. C, in cui interpreta una speciale di trafficante d'armi, ma è così adorabile e simpatico", ha spiegato Luna. "Perciò, gli ho detto che ho preso un po' di quel personaggio per questo che stavo interpretando". E qual è stata la sua risposta? L'attore ricorda che la sua co-star ha preso quel complimento con entusiasmo: "Ha detto tipo 'Oh, è fantastico. Felice di poterti aiutare'".

Oltre a dover trovare un equilibrio tra la malvagità di Boro e il suo lato affabile, Luna ha dovuto lavorare molto per costruire l'accento del suo personaggio. "Viene dal Sud America, dalla Guiana, ma ha studiato a Oxford, quindi ha trascorso molto tempo in Inghilterra, molto tempo in America", ha spiegato. "È una persona che ha viaggiato molto. Nella mia testa c'è sicuramente un accenno di accento spagnolo, ma doveva esserci anche una specie di cadenza inglese nel modo in cui parla".