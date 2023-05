Arnold Schwarzenegger nuovo Chief Action Officer di Netflix: Il suo arrivo al quartier generale con un carro armato

News Serie TV

La star di Hollywood sta per arrivare su Netflix con la sua prima serie tv, FUBAR.

"Nessuno conosce l'azione come Arnold Schwarzenegger. E nessuno colpisce come Netflix. Ecco perché abbiamo nominato Arnold come nostro nuovo Chief Action Officer". A dirlo è il colosso dello streaming, in occasione della diffusione di un geniale promo con cui promuovere l'arrivo sulla piattaforma della prima serie tv del divo di Hollywood, FUBAR (disponibile dal 25 maggio), e di tanti altri contenuti che faranno felici i fan dell'azione, tra cui la novità Who Is Erin Carter? (conosciuta precedentemente con il titolo Palomino, dal 24 agosto) e la terza parte di Lupin (dal 5 ottobre).

Arnold Schwarzenegger su Netflix: Da FUBAR a testimonial di serie e film d'azione

Nella divertente clip, la star di Terminator e I mercenari arriva al quartier generale di Netflix a bordo di un carro armato, distruggendo un'automobile parcheggiata. "Nessuno ama l'azione tanto quanto me. Ecco perché ho accettato questo nuovo grande lavoro", lo si sente dire. Vediamo Arnold allenarsi, usare una spada di The Witcher (la stagione 3 dal 29 giugno) per tagliare uno spuntino e ammettere di stare lavorando "24 ore su 24 per portavi la più grande azione al mondo". Segue una carrellata di titoli disponibili e in arrivo, ai quali si aggiunge Arnold, una docuserie incentrata proprio sulla vita e la carriera poliedrica di Schwarzenegger.

A proposito di FUBAR, creata dallo stesso Nick Santora di Prison Break e Scorpion, lo spy dramedy segue l'attore nei panni di Luke e la star di Top Gun: Maverick Monica Barbaro in quelli di sua figlia Emma. Dopo la scoperta di aver lavorato entrambi segretamente come agenti della CIA per anni, Luke ed Emma realizzano che il loro intero rapporto è una menzogna. In altre parole: che non ci conoscono affatto. Mentre sono costretti a lavorare come partner, la serie affronta i temi universali delle dinamiche familiari in uno scenario internazionale costellato di spie, momenti d'azione e di umorismo.

I titoli in arrivo per i fan dell'azione