Fear the Walking Dead 8: Daniel Sharman tornerà negli episodi finali

L'attore riprenderà il ruolo di Troy Otto, apparentemente ucciso da Madison nella terza stagione.

Troy Otto, il carismatico e impulsivo figlio di Jeremiah che tutti pensavamo trapassato nella terza stagione, dopo essere stato colpito alla testa con un martello da Madison, è vivo! E questa, sicuramente, non è buona notizia per il personaggio - anch'egli redivivo - interpretato da Kim Dickens. Daniel Sharman tornerà a interpretarlo nella seconda parte dell'ottava e ultima stagione della serie post-apocalittica, in onda negli Stati Uniti su AMC dal 22 ottobre al 26 novembre (in Italia prossimamente su MTV mentre prosegue la programmazione della prima parte ogni domenica sera).

Fear the Walking Dead: Il ritorno di Troy Otto

Sharman e il suo Troy appaiono in un nuovo teaser trailer al momento non disponibile dal quale è stato tratto il fotogramma che vedete qui in alto. Nella clip, l'ex psicopatico di Broke Jaw Ranch dice a Madison: "Mi avete preso tutto. Voglio sapere cos'è PADRE". E mentre Daniel (Rubén Blades​) mette in guardia che "Ci attaccherà. I morti: sono il suo esercito", ma non è chiaro se stia parlando di Troy o di qualcun altro, forse di Victor Strand (Colman Domingo), Troy non sarà l'unico a tornare. Nel teaser trailer si vede anche Luciana Galvez (Danay García), vista l'ultima volta nella scorsa stagione insieme con Strand.

La conclusione di Fear the Walking Dead con l'ottava stagione, lunga "solo" 12 episodi, è stata annunciata lo scorso gennaio e seguirà di un anno quella dell'ammiraglia The Walking Dead. Il franchise, tuttavia, andrà avanti con i sequel The Walking Dead: Dead City, rinnovato per una seconda stagione, The Walking Dead: Daryl Dixon, in onda da ieri sera e già rinnovato per una seconda stagione, e The Walking Dead: The Ones Who Live (qui il primo teaser trailer), in tv il prossimo anno.