The Walking Dead: Il sequel con Rick e Michonne ha un titolo e un primo teaser trailer

La settima serie del franchise, con Andrew Lincoln e Danai Gurira di nuovo nei panni dei loro iconici personaggi, debutterà nel 2024.

AMC ha dato finalmente un titolo alla miniserie che nel 2024 darà un seguito alle storie di Rick e Michonne. Al Comic-Con di San Diego, la rete americana ha annunciato che l'atteso spin-off, terzo sequel della serie di successo The Walking Dead, si intitolerà - e forse non era così difficile intuirlo - The Walking Dead: The Ones Who Live, dove "The Ones Who Live" (in italiano "Quelli che vivono") è una celebre massima del personaggio interpretato da Andrew Lincoln, la stessa che lo scorso novembre aveva concluso la serie dopo undici stagioni.

The Walking Dead: Cosa sappiamo del sequel con Rick e Michonne

L'annuncio è accompagnato da un primo teaser trailer nel quale Michonne, interpretata nuovamente da Danai Gurira, pronuncia queste parole: "Sono stata là fuori per molto tempo. Ho perso qualcuno anni fa. E poi le cose sono cambiate. E ho scoperto che è vivo". Stando alla sinossi ufficiale, The Walking Dead: The Ones Who Live racconta "un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti lontani dalla distanza. Dai fantasmi di ciò che erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... e, fondamentalmente, una guerra contro i vivi. Riusciranno a trovarsi l'un l'altra e ciò che erano in una situazione diversa da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono 'morti che camminano'?".

Dove eravamo rimasti

Settima serie del franchise, The Ones Who Live aveva dato un assaggio del suo potenziale negli ultimi istanti del finale di The Walking Dead. La storia dei due personaggi si era interrotta alcuni anni prima, quando nella nona stagione Rick era morto eroicamente nell'esplosione al ponte ma i telespettatori avevano scoperto poi che in realtà era sopravvissuto, era stato trovato da Jadis/Anne e portato in un luogo relativamente sicuro dall'esercito della Repubblica Civica, e quando nella decima stagione Michonne aveva lasciato il gruppo per cercare il suo amore perduto, dal quale aveva avuto un figlio, credendo appunto che potesse non essere morto come tutti pensavano.

I due personaggi sono riapparsi nel finale della serie, in luoghi e, apparentemente, anche in periodi diversi, mentre scrivevano una lettera nello stesso diario. Rick era scalzo e indossava un paio di jeans e una giacca militare della Repubblica Civica. Aveva messo gli stivali, il diario e il telefono rotto in una borsa e l'aveva gettata lontano, su una barca, per evitare che fosse confiscata da un elicottero della stessa CRM in avvicinamento. "Sei stato localizzato e ti ordiniamo di arrenderti. Rimani fermo e con le mani alzate" lo avevano intimato dal mezzo, prima di aggiungere "Dai Rick. È come ti ha detto lei. Non c'è scampo per i vivi". Michonne era vestita invece come una sorta di samurai, con la stessa borsa e gli stessi oggetti di Rick - indizi che la stavano guidando nel suo viaggio per trovare il marito. Lei stava scrivendo a Judith, la figlia dell'uomo, dicendole di ricordare e portarlo nel cuore quello che entrambi le avevano detto: "Noi siamo quelli che vivono".