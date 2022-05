FBI, Most Wanted e International rinnovate per due stagioni ciascuna

News Serie TV

Le tre serie continueranno ad andare in onda almeno fino alla primavera del 2024.

Quando si tratta di Dick Wolf la parola moderazione non è contemplata. Del resto, le sue sono le serie più seguite della tv americana. CBS ha annunciato che sia FBI sia i suoi spin-off FBI: Most Wanted e FBI: International sono stati rinnovati per altre due stagioni. Per la serie principale saranno la quinta e la sesta, mentre le altre due proseguiranno rispettivamente con la quarta e la quinta stagione, e con la seconda e la terza stagione.

FBI: I numeri del successo

Con 10,4 milioni di spettatori ogni settimana e l'1.0 di rating nel target demografico 18-49, FBI è la serie drammatica più vista di CBS. FBI: Most Wanted, che ha da poco cambiato protagonista (Dylan McDermott ha preso il posto di Julian McMahon), si è mantenuta stabile rispetto alla stagione precedente con 8,9 milioni di spettatori e lo 0.9 di rating, al secondo posto tra i drama più visti della rete. Con 8,3 milioni di spettatori e lo 0.8 di rating, FBI: International è stata invece una delle nuove serie più seguite della stagione 2021-22, solo di poco dietro le prime Ghosts e NCIS: Hawai'i, anch'esse di CBS.

"FBI è uno dei franchise di maggior successo nell'intero panorama televisivo e una pietra angolare della nostra offerta", ha dichiarato il presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl in un comunicato. "Le serie hanno attirato una platea devota e fedele, grazie alla straordinaria visione del produttore esecutivo Dick Wolf e al talento di tutti e tre i cast e gli eccezionali team creativi. So che i nostri spettatori non vedono l'ora di vedere altre due stagioni di storie avvincenti ed eroiche tanto quanto noi".

"Tutti coloro che lavorano a queste tre serie sono al settimo cielo per i rinnovi pluriennali", ha risposto Wolf. "Siamo tutti incredibilmente riconoscenti con CBS e i nostri partner di Universal Television e CBS Studios. E, personalmente, vorrei ringraziare gli straordinari cast, gli sceneggiatori di talento e i produttori dedicati, per non parlare delle tre troupe che non sono mai rimaste indietro di un giorno nonostante le difficoltà di produrre stagioni così lunghe durante la pandemia di Covid-19".