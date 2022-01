Dylan McDermott è il nuovo protagonista di FBI: Most Wanted

News Serie TV

Fuori un capitano, se ne fa un altro. Dopo il recentissimo annuncio che Julian McMahon lascerà il cast di FBI: Most Wanted e il ruolo di Jess LaCroix, il leader della Fugitive Task Force, in un episodio della terza stagione in onda negli Stati Uniti a marzo, Deadline riporta che il procedurale di CBS ha ingaggiato l'attore di Law & Order: Organized Crime Dylan McDermott come suo sostituto.

FBI: Most Wanted 3: fuori Julian McMahon, dentro Dylan McDermott

Durante lo scorso fine settimana, McMahon ha condiviso un comunicato nel quale ha spiegato che "negli ultimi mesi, i produttori di FBI: Most Wanted e io abbiamo discusso della mia partenza dalla serie in favore di ulteriori opportunità creative e della transizione del mio personaggio Jess LaCroix. Queste conversazioni costanti ci hanno dato la possibilità di orchestrare un modo semplice e produttivo per me di lasciare lo show". L'attore 53enne farà la sua ultima apparizione nei panni di LaCroix nell'episodio dell'8 marzo. Al momento non si conoscono le circostanze che allontaneranno LaCroix dai colleghi, ma tutto sembra suggerire che non sarà un addio tragico. Nel frattempo, nessun dettaglio del personaggio affidato a McDermott è disponibile al momento.

FBI: Most Wanted è il primo spin-off della serie di successo FBI, i cui numeri altrettanto buoni - 5,7 milioni di spettatori e lo 0.5 di rating ogni settimana, solo leggermente in calo rispetto all'anno prima - gli permetteranno di essere rinnovata per un ulteriore, quarto ciclo di episodi senza fatica. Il franchise di Dick Wolf, lo stesso sceneggiatore e produttore esecutivo che ha voluto McDermott in Organized Crime, ha generato lo scorso autunno FBI: International, in onda in Italia con gli inediti di FBI ogni sabato sera su Rai 2. Ancora nessuna data, invece, per la stagione 2 di FBI: Most Wanted su Italia 1.