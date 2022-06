Fargo: Jon Hamm protagonista della stagione 5

News Serie TV

Al cast del nuovo ciclo di episodi si sono unite anche Juno Temple e Jennifer Jason Leigh.

FX ha dato un volto - e che volto! - al protagonista della stagione 5 di Fargo. Il veterano di Mad Men e vincitore di un Emmy Jon Hamm si è unito al cast dello straordinario crime drama antologico di Noah Hawley insieme con Juno Temple (Ted Lasso) e Jennifer Jason Leigh (Atypical).

Fargo: Cosa sappiamo della stagione 5

Al momento poco si sa del prossimo ciclo di episodi della serie, né sono stati condivisi i dettagli dei personaggi affidati ad Hamm, Temple e Leigh. Ad eccezione dei loro nomi: Roy, Dot e Lorraine rispettivamente. Dopo le precedenti storie ambientate nel 2006, nel 1979, nel 2010 e nel 1950, nella quinta stagione Hawley ci riporterà quasi ai giorni nostri, nel 2019. In una precedente intervista, lo sceneggiatore e produttore esecutivo aveva detto: "Penso che nessuno scriverà di nuovo del Minnesota allo stesso modo dopo gli eventi degli ultimi due anni. Sicuramente, non si tornerà al 'Oh, guarda questi bianchi allegri e spensierati nelle loro piccole città'". FX si è limitata ad aggiungere che la nuova stagione racconterà cosa succede "quando un rapimento non è un rapimento" e "se tua moglie non fosse tua".

Fargo è una delle serie tv più acclamate dell'ultimo decennio, nominata a ben 55 Emmy e premiata con la prestigiosa statuetta sei volte. In passato, i suoi protagonisti sono stati Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst, Ewan McGregor e Chris Rock. La stagione più recente ha coinvolto anche diversi attori italiani, inclusi Salvatore Esposito e Francesco Acquaroli.