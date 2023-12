Fallout: Ecco il primo trailer della serie tv di Prime Video basata sul popolare videogame

News Serie TV

L'attesissima serie tv post-apocalittica con Ella Purnell e Walton Goggins debutterà il 12 aprile 2024.

Prime Video ha diffuso il primo, esplosivo trailer di Fallout, l'attesa nuova serie post-apocalittica basata sui videogame omonimi di Bethesda Game Studios, disponibile in streaming dal 12 aprile. Creato dagli ideatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, con il primo dei due anche regista dei primi tre episodi, l'adattamento presenta una storia originale ambientata nel mondo del popolare franchise, in continuità con i videogame.

Fallout: La trama e i personaggi della serie tv

Il racconto di Fallout inizia oltre 200 anni dopo la guerra nucleare che nel 2077 ha devastato un mondo retro-futuristico con machine volanti, robot maggiordomi e musica d'altri tempi. Come il primo videogame del 1997, la serie è ambientata nell'area di Los Angeles. Lucy (interpretata da Ella Purnell), un'ottimista residente del Vault 33, uno dei diversi rifugi antiatomici sparsi per il Paese che hanno permesso a pochi "fortunati" di sopravvivere, si avventura nel mondo di superficie per la prima volta, trovandosi a fare i conti con una realtà brutale e implacabile. Una giovane donna dallo spirito tipicamente americano, la natura idealista di Lucy viene messa alla prova quando alcune persone fanno del male ai suoi cari. Tra questi c'è suo padre Hank (Kyle MacLachlan), il Soprintendente del Vault 33, desideroso di cambiare il mondo in meglio.

Aaron Moten interpreta nel frattempo Maximus, un giovane soldato che nasconde un tragico passato mentre presta servizio nella Confraternita d'Acciaio, un'organizzazione tecno-religiosa che affonda le proprie radici nell'Esercito Americano, in particolare nella comunità scientifica militare esistente prima della Grande Guerra. Lui crede nella nobile causa della Confraternita di portare legge e ordine nella Zona Contaminata e farà tutto il necessario per raggiungere i loro obiettivi. Walton Goggins è invece il Ghoul, un sopravvissuto pragmatico e spietato che vaga per le terre desolate guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. I ghoul sono uno degli elementi più riconoscibili del franchise di Fallout: esseri umani mutati e in putrefazione a causa dell'alta esposizione alle radiazioni che, oltre a renderli una specie di zombie, li ha fatti diventare incredibilmente longevi e resistenti. Mentre la maggior parte degli esemplari non è senziente, alcuni di loro sono riusciti a mantenere capacità intellettive e di linguaggio.

Il trailer è un trionfo di elementi riconoscibilissimi per i fan di Fallout. Lucy indossa chiaramente il Pip-Boy, un dispositivo fondamentale attraverso il quale monitorare i propri parametri e l'ambiente circostante. Si vede inoltre l'Armatura Atomica, un esoscheletro corazzato creato da una azienda militare per l'esercito statunitense; Mister Handy, il robot multiuso sviluppato dalla General Atomics International; e un assortimento di creature mutate. Solo per ora nessuna traccia, invece, delle iconiche bottiglie di Nuka Cola e dei loro preziosi tappi.