Emmy 2022: Chadwick Boseman riceve una nomination postuma per What If...?

Scomparso il 28 agosto del 2020, l'attore era così entusiasta del suo ruolo nella serie animata di Disney+ da sperare che influenzasse Black Panther II.

È sempre bello e toccante quando il talento di un artista è riconosciuto oltre la sua esistenza terrena. Morto quasi due anni fa all'età di soli 43 anni, la star di Black Panther Chadwick Boseman ha ricevuto una nomination postuma agli Emmy Awards, il più importante premio televisivo, per la sua interpretazione vocale dell'eroe Marvel T'Challa nella serie animata di Disney+ What If...?.

Per una triste coincidenza del destino, quella di Boseman nella categoria Migliore interpretazione di un personaggio con voce fuori campo non è l'unica nomination postuma. C'è anche Jessica Walter, scomparsa a marzo dello scorso anno, interprete della matriarca Malory nella serie animata Archer. Gli altri candidati sono F. Murray Abraham, per l'interpretazione di Khonshu nell'altra serie Marvel Moon Knight; la vincitrice dello scorso anno Julie Andrews per il ruolo di Lady Whistledown in Bridgerton; Maya Rudolph, per il ruolo di Connie il Mostro degli Ormoni nella serie animata Big Mouth; Stanley Tucci, per l'interpretazione di Bitsy nella serie animata Central Park; e nuovamente per What If...? Jeffrey Wright, interprete dell'Osservatore.

Prima di lasciarci a causa di un maledetto cancro molto aggressivo del quale non aveva mai parlato pubblicamente, Boseman si era mostrato entusiasta di What If...?, arrivando a sperare che la sua versione più leggera e spiritosa di T'Challa fosse un'ispirazione per il sequel di Black Panther, che all'epoca doveva ancora girare e che poi è andato avanti senza di lui, per un'uscita nelle sale prevista ora a novembre. Dopo la notizia più triste, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva detto: "Non sapevamo che quella sarebbe diventata la sua ultima interpretazione. È venuto circa quattro volte e ha registrato diversi episodi. Era così entusiasta, così elettrizzato. Ha letto l'episodio e poi è tornato e ha detto: 'Adoro questa versione di T'Challa'. In seguito, abbiamo avuto una conversazione con [il regista e sceneggiatore di Wakanda Forever] Ryan Coogler su come avere parte di quella voce - non della storia - ma solo parte di quella voce in Black Panther II".