Echo: Lo spin-off di Hawkeye ha una data e un violento trailer ufficiale

News Serie TV

Alaqua Cox riprende il ruolo interpretato in Hawkeye. Tra i protagonisti anche Vincent D'Onofrio.

Nessuna malvagità rimarrà impunità. È la promessa della nuova serie di Disney+ Echo, incentrata sull'omonimo personaggio già interpretato da Alaqua Cox in Hawkeye, di cui è lo spin-off. Previsto inizialmente per la fine di questo mese, il drama, il primo della Marvel con classificazione TV-MA (per un pubblico maturo) per la piattaforma , sarà disponibile in streaming dal 10 gennaio con tutti i 5 episodi che lo compongono, e nel frattempo il trailer ufficiale ne offre un assaggio.

Echo: La trama e i protagonisti della serie tv

Creata da Marion Dayre (reduce dalla lunga esperienza di Better Call Saul) e diretta da Sydney Freeland e Catriona McKenzie, Echo racconta la storia di Maya Lopez, inseguita dall'impero criminale di Wilson Fisk (la star di Daredevil Vincent D'Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità.

Nel trailer si alternano immagini del passato e del presente, inclusa una in cui il villain anche conosciuto come Kingpin appare con una benda sull'occhio. Come ricorderete, nel finale di Hawkeye era stata proprio Maya - una nativa americana sorda e con una gamba di metallo, abile nelle arti marziali e capace di replicare perfettamente i movimenti altrui, da cui il soprannome Echo - a ferirlo, sparandogli fuori campo per vendicare la morte di suo padre.

In aggiunta a Cox e D'Onfrio, nella serie recitano anche Chaske Spencer (Blindspot), Graham Greene (1883), Tantoo Cardinal (Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Smoke Signals) e Zahn McClarnon (Dark Winds) di nuovo nei panni del padre di Maya, William. Inoltre, stando alle indiscrezioni, Charlie Cox riprenderà il ruolo di Matt Murdock/Daredevil.