È morto Roberto Orci: Il co-ideatore di Fringe e Hawaii Five-0 aveva 51 anni

Si è spento a soli 51 anni, a causa di una malattia, l'affermato sceneggiatore Roberto Orci. Aveva co-ideato le serie di successo Fringe, Hawaii-Five 0 e Sleepy Hollow.

Lo sceneggiatore e produttore Roberto Orci, che il pubblico del piccolo schermo non smetterà mai di ringraziare per le ore di sano divertimento in compagnia delle sue numerose serie tv, tra le quali si ricordano soprattutto Fringe e Sleepy Hollow della FOX e Hawaii Five-0 di CBS, è morto martedì nella sua casa di Los Angeles dopo una battaglia contro una malattia renale. Aveva 51 anni.

"Era un narratore visionario con un cuore sconfinato e un'anima meravigliosa", ha detto di lui il fratello J.R. Orci in una dichiarazione pubblicata da Deadline. "Ma oltre ai suoi talenti creativi, era un amico compassionevole che avrebbe messo la propria vita in stand by per aiutare uno sconosciuto e trovare spazio nella sua casa per il cucciolo più trascurato del rifugio".

La carriera di Roberto Orci: Il ricordo

Nato a Città del Messico, Orci aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni '90, a soli 25 anni, come sceneggiatore di Hercules e dello spin-off Xena - Principessa guerriera, mostrando subito una spiccata propensione alla narrazione di storie fantasy e di fantascienza. Nel 2001 si era unito al team di sceneggiatori dello spy thriller acclamato da pubblico e critica Alias, crescendo professionalmente fino a diventarne produttore esecutivo. Con il suo frequente partner di sceneggiature Alex Kurtzman aveva contribuito alla scrittura di successi al botteghino come Mission: Impossible III e Star Trek, i quali lo avevano riunito con l'altro talento emergente di Alias J.J. Abrams, un altro suo frequente partner, così come Transformers e Cowboys & Aliens.

Nel 2008, sempre con Kurtzman e Abrams, aveva portato in tv la sua creazione più amata: la serie di fantascienza Fringe, in onda per cinque stagioni fino al 2013. Durante gli anni di Fringe, Orci e Kurtzman avevano riunito le forze per lo sviluppo di Hawaii Five-0, remake dell'omonimo crime drama degli anni '70, un altro successo che CBS aveva tenuto in tv per ben dieci stagioni. Non si può non ricordare inoltre il coinvolgente drama soprannaturale Sleepy Hollow, adattamento contemporaneo del famoso racconto di Washington Irving La leggenda di Sleepy Hollow. Inoltre, Orci si era prodigato a lungo per portare sugli schermi un adattamento del fumetto Locke & Key, diverso da quello arrivato successivamente su Netflix, ed era stato tra i produttori esecutivi dei procedurali di CBS Limitless e Scorpion.

