Dune: Prophecy rinnovata per una seconda stagione

La serie prequel dei film di Denis Villeneuve tornerà con nuovi episodi, la showrunner: "Grata di poter continuare a costruire il nostro angolo dell'universo di Dune".

La Sorellanza prima di tutto. Deve averlo pensato anche HBO che ha appena rinnovato Dune: Prophecy, la serie prequel di Dune, per una seconda stagione. La serie, in Italia disponibile su Sky e in streaming solo su NOW (lunedì 23 dicembre sarà disponibile il finale di stagione), ha ottenuto l'okay per un secondo ciclo a pochi giorni dall'uscita del sesto e ultimo episodio della prima stagione. Entusiasta la reazione della showrunner Alison Schapker che, tramite un comunicato, si è detta grata ed emozionata per aver avuto l'opportunità di continuare il viaggio alla scoperta delle origini delle Bene Gesserit, la Sorellanza tutta al femminile centrale nell'universo di Dune.



Dune: Prophecy, la trama e il cast della serie prequel

Ispirata dal romanzo Sisterhood of Dune scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, Dune: Prophecy è ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa al trono di Paul Atreides (Timothée Chalamet nei film Dune e Dune - Parte 2), Dune: Prophecy e segue le sorelle Harkonnen, la Madre Superiora Valya (interpretata da Emily Watson) e la Reverenda Madre Tula (Olivia Williams), mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la leggendaria setta che diventerà nota come Bene Gesserit.

Nella serie recitano anche Jodhi May (The Witcher) nel ruolo dell'imperatrice Natalya, Travis Fimmel (Vikings) nel ruolo del misterioso Desmond Hart, Mark Strong (Temple) in quello dell'imperatore Javicco Corrino, Jessica Barden (The End of the F***ing World) ed Emma Canning (Masters of the Air) nei ruoli della giovane Valya e della giovane Tula e ancora Sarah-Sofie Boussnina (Knightfall), Shalom Brune-Franklin (The Tourist), Aoife Hinds (Normal People), Chloe Lea (Fondazione), Faoileann Cunningham (The Northman), Yerin Ha (Halo) e altri.

Le dichiarazioni sul rinnovo per una seconda stagione

A proposito del rinnovo, la showrunner Alison Schapker ha dichiarato: "Siamo così emozionati e grati per il supporto di HBO, per i nostri partner di Legendary e, soprattutto, per il fatto che potremo continuare a lavorare con queste persone straordinarie davanti e dietro la telecamera, per continuare a raccontare questa storia che ci sta così a cuore e per continuare a costruire il nostro angolo dell'universo di Dune".

Sarah Aubrey, capo della programmazione originale di Max, ha aggiunto: "Dune: Prophecy ha affascinato il pubblico di tutto il mondo grazie alla leadership visionaria della showrunner e produttrice esecutiva Alison Schapker, che continuerà a guidare questa grande storia di verità e potere. Siamo incredibilmente grati ai nostri partner Legendary e al nostro straordinario cast e alla troupe per il loro servizio all'Imperium. Siamo entusiasti di collaborare di nuovo con questo team per vedere cosa hanno in serbo".