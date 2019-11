Domina: a Roma iniziate le riprese della nuova serie originale di Sky

News Serie TV

Il drama storico con Kasia Smutniak e Liam Cunningham arriverà prossimamente.

Quale città poteva ospitare le riprese di Domina, nuova serie originale di Sky che segue l'ascesa della potente Livia Drusilla, se non Roma? A Cinecittà è stato battuto il primo ciak del drama storico con Kasia Smutniak che andrà in onda prossimamente in esclusiva su Sky in Italia, nel Regno Unito, in Germania e in Spagna.

Domina: la trama

I dieci episodi che compongono la prima stagione seguono il viaggio e l’ascesa di Livia (Kasia Smutniak) da una ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare, fino a sposare l'imperatore Augusto e diventare l'imperatrice più potente e influente di Roma. La donna si fa strada in una società pericolosa e brutale guidata da un profondo desidero di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. Livia e le altre protagoniste femminili devono far sentire la loro voce in un contesto in cui dominano strategie, cospirazioni, seduzioni e delitti. Domina è una saga familiare viscerale e autentica, fondata sull’accuratezza storica e capace di riportare in vita le incredibili storie vere delle donne della famiglia Giulio-Claudia, una delle dinastie più durature e affascinanti di tutti i tempi.

Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, ha definito Domina "un racconto che torna a esplorare l’antica Roma, ma da una prospettiva femminile e ridefinendo lo sguardo sulle donne, qui padrone del loro destino e che tenacemente perseguono le loro aspirazioni e la conquista del potere".

Domina: attori e cast

Prodotta da Fifty Fathoms (Fortitude) e Sky Studios con Cattleya e scritta da Simon Burke (Fortitude), la serie vanta un cast di attori internazionali. Oltre a Kasia Smutniak, vedremo Liam Cunningham, famoso per aver interpretato Ser Davos ne Il Trono di Spade, nel ruolo del padre di Livia. Accanto a loro Matthew McNulty (Misfits) veste i panni del futuro imperatore Gaio, Christine Bottomley (The End of the F***ing World) è Scribonia, Colette Tchantcho (The Witcher) è Antigone, Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore) è Agrippa, Enzo Cilenti (Free Fire) è Tiberio Nero, mentre Claire Forlani (Vi presento Joe Black) interpreta Ottavia. La serie vede anche la partecipazione di Isabella Rossellini (Velluto Blu, La morte ti fa bella) nel ruolo di Balbina. I costumi sono curati dal premio Oscal Gabriella Pescucci.

Domina: dove si gira la serie

Le riprese sono in corso negli storici studi di Cinecittà che spesso hanno ospitato produzioni cinematografiche e televisive ambientate nell'antica Roma: da Ben-Hur, a Cleopatra fino alla famosa serie HBO Roma. Dietro la macchina da presa c'è la regista australiana Claire McCarty, che si è detta onorata di lavorare in un luogo dove è stata fatta la storia del cinema.

Le produzioni originali Sky in arrivo

Tra le serie originali di Sky attese il prossimo anno sulla piattaforma satellitare si ricordano The New Pope, la nuova serie creata e diretta da Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich; ZeroZeroZero, diretta da Stefano Sollima e ispirata al libro di Roberto Saviano, con Andrea Riseborough, Dane DeHaan e Gabriel Byrne; Diavoli, con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Domina non è l'unica serie ambientata nell'antica Roma che vedremo prossimamente in TV. Su Sky, infatti, è attesa anche Romulus di Matteo Rovere. Il drama del regista de Il Primo Re è ambientato circa otto secoli prima rispetto alle vicende narrate in Domina e girato in protolatino; ma entrambe le serie sono la dimostrazione di quanto il mondo classico continui ad affascinare la TV.