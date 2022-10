Disney+, le Serie TV in streaming a novembre 2022

News Serie TV

A novembre arrivano le novità Nuovo Santa Clause cercasi, Willow e Reboot, e torna la serie animata Solar Opposites.

Su Disney+, come nel mondo reale, l'atmosfera natalizia arriverà un po' in anticipo. Una delle novità che il servizio streaming ha in serbo per gli appassionati di Serie TV per il mese di novembre è Nuovo Santa Clause cercasi, sequel dell'amato franchise cinematografico con Tim Allen. Dopo essere stato Babbo Natale per quasi trent'anni, Scott fatica a tenere il passo con le esigenze del lavoro e allo stesso tempo essere presente con la sua famiglia. Quando scopre che esiste un modo per ritirarsi, Scott prende in considerazione l'idea di dimettersi e trovare un degno successore. Riporta alla memoria bei ricordi anche Willow, adattamento dell'omonimo classico del 1988 creato da George Lucas e diretto da Ron Howard. Nella serie fantasy, l'omonimo stregone Nelwyn (interpretato nuovamente da Warwick Davis) torna, anni dopo aver salvato la neonata imperatrice Elora, per guidare un improbabile gruppo di eroi in una missione alla scoperta del mondo al di là di ogni immaginazione.

Un appuntamento imperdibile è anche quello con Reboot, esilarante comedy familiare del pluripremiato co-creatore di Modern Family Steven Levitan. La serie si fa beffe della pratica - sempre più diffusa in tv - di riportare in onda vecchie serie di successo. È così per "Step Right Up", con il suo cast disfunzionale costretto a tornare insieme e affrontare i problemi irrisolti in un mondo in rapida evoluzione. Si riderà anche con la serie animata Solar Opposites, disponibile con gli episodi della terza stagione. In quali guai si caccerà questa volta l'omonima famiglia aliena? La stagione inizia nel modo più inaspettato: con i Solar Opposites che, riparata l'astronave, si dirigono finalmente verso lo spazio.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a novembre 2022

Serie TV in prima visione

Grey's Anatomy , Stagione 19 (2 novembre, episodio settimanale)

, Stagione 19 (2 novembre, episodio settimanale) Reboot , Stagione 1 (2 novembre)

, Stagione 1 (2 novembre) Solar Opposites , Stagione 3 (2 novembre)

, Stagione 3 (2 novembre) Station 19 , Stagione 6 (2 novembre, episodio settimanale)

, Stagione 6 (2 novembre, episodio settimanale) Zootropolis+ , Stagione 1 (9 novembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (9 novembre, episodio settimanale) Nuovo Santa Clause cercasi , Miniserie (16 novembre, episodio settimanale)

, Miniserie (16 novembre, episodio settimanale) Tell Me Lies , Stagione 1 (16 novembre)

, Stagione 1 (16 novembre) Good Trouble , Stagione 4 (23 novembre)

, Stagione 4 (23 novembre) Maggie , Stagione 1 (23 novembre)

, Stagione 1 (23 novembre) Reasonable Doubt​ , Stagione 1 (23 novembre)

, Stagione 1 (23 novembre) Willow, Stagione 1 (30 novembre, episodio settimanale)

Docuserie e Intrattenimento

The D'Amelio Show , Stagione 2 (2 novembre)

, Stagione 2 (2 novembre) David Beckham: Squadre da salvare , Stagione 1 (9 novembre)

, Stagione 1 (9 novembre) Limitless con Chris Hemsworth , Stagione 1 (16 novembre)

, Stagione 1 (16 novembre) Legacy: La vera storia dei LA Lakers (23 novembre)

Proseguono (ogni mercoledì)