Disney+: Le migliori Serie TV sul nuovo servizio di video in streaming

Dall'attesissima The Mandalorian a tutti gli episodi de I Simpson, i prodotti televisivi disponibili da subito sulla piattaforma in arrivo anche in Italia.

Disney+ si prepara a debuttare anche in Italia il prossimo 24 marzo. Il servizio on-demand di Disney offrirà un vastissimo catalogo di film e serie tv Disney, Pixar, Marvel e National Geographic, solo per citare alcuni brand, riuniti per la prima volta su un'unica piattaforma. Ci si potrà abbonare al prezzo di 6,99 € al mese o di 69,99 € all'anno. Fino al 23 marzo, i fan italiani di Disney+ potranno usufruire di un'offerta speciale abbonandosi al prezzo di lancio di 59,99€ all'anno (invece che 69,99€). Ma quali sono le migliori Serie TV disponibili da subito su Disney+? Ecco una guida con una selezione di quelle più rilevanti presenti nel catalogo del servizio di video in streaming già il giorno di lancio.

Le nuove serie live-action

Destinate a un pubblico giovane e già affezionato all'inconfondibile stile Disney, le Serie TV originali disponibili al lancio vanno incontro ai gusti di tutta la famiglia. Per iniziare, sono tre quelle che debutteranno anche in Italia il prossimo 24 marzo: The Mandalorian, High School Musical: The Musical: La serie e la comedy Diary of a Future President.

The Mandalorian

Senza dubbio tra i contenuti più attesi tra quelli proposti da Disney+, The Mandalorian è la prima serie live-action ambientata nella galassia di Star Wars. La storia segue le avventure di un guerriero mandaloriano interpretato da Pedro Pascal che si muove negli angoli più remoti della galassia come cacciatore di taglie. La serie introduce anche una nuova già amatissima misteriosa creatura, chiamata "il bambino" ma ribattezzata dal pubblico Baby Yoda, della stessa specie del famoso maestro Jedi.

The Mandalorian - Il Trailer Italiano: The Mandalorian: Il Trailer Ufficiale Italiano - HD

High School Musical: The Musical: La serie

High School Musical: The Musical: La serie è ambientata al liceo East High (la stessa immaginaria scuola superiore dove sono state collocate le vicende del popolare omonimo film con Zac Efron e Vanessa Hudgens). Si tratta di una serie musicale incentrata su una nuova generazione di studenti che tenta di replicare il successo del film mettendo in scena un musical ispirato proprio alla nota pellicola. Nei dieci episodi che compongono la prima stagione vengono proposte inedite canzoni originali e cover dei brani ascoltati nel film. Girata con lo stile del finto documentario, tra un'esibizione e l'altra, la serie racconta anche le storie personali dei giovani aspiranti attori, non presenti nel copione originale.

High School Musical: The Musical - Trailer ITA: High School Musical: The Musical - Trailer Italiano Ufficiale HD della nuova serie TV Disney Plus

Diary of a Future President

Diary of a Future President racconta la storia della dodicenne cubana naturalizzata statunitense Elena (interpretata da Tess Romero) la quale, mentre affronta gli alti e bassi dell'adolescenza, non sa di essere destinata a diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Nella serie ritroviamo la star di Jane the Virgin Gina Rodriguez nei panni della protagonista adulta che ha preso ormai possesso dello Studio ovale e che, per governare, si lascia guidare dalle parole che lei stessa aveva appuntato nei diari scritti negli anni adolescenziali. Nel cast c'è anche Selenis Levya (la Gloria Mendoza di Orange is the New Black) nel ruolo della madre di Elena Gab.

Le serie animate e le docuserie

Disney+ offre diverse serie di animazione, docuserie e reality adatti a grandi e piccoli. Nel catalogo spicca I perché di Forky, serie animata tratta dal franchise di Toy Story e basata sul simpatico personaggio di Forky, una curiosa fochetta che in ogni episodio cerca risposte a domande senza tempo come "Cos'è l'arte? E l'amicizia?". C'è poi Pixar Tra la gente, una sorta di docu-reality che trasporta gli iconici personaggi Pixar nel mondo reale con conseguenze esilaranti. Sempre dagli studi Pixar arriva poi SparkShorts, una serie di sei corti animati realizzati dai disegnatori della Pixar in soli sei mesi e con un budget limitato. Tra le docuserie è da segnalare One Day at Disney che segue diversi addetti ai lavori e impiegati Disney mentre sono impegnati nei loro lavori quotidiani.

Le serie di successo e i grandi classici dell'intrattenimento per ragazzi

Su Disney+ non mancheranno le serie per ragazzi che hanno fatto la storia dell'intrattenimento per i più giovani come Hannah Montana e Violetta. Saranno disponibili anche tutti gli episodi dell'apprezzata serie animata Star Wars: The Clone Wars e, per la prima volta su una piattaforma di streaming, oltre 500 episodi de I Simpson. Ai più piccoli sarà riservato un catalogo molto ampio: tra i titoli disponibili ci saranno tutte le storie di Topolino, PJ Masks – Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell’Isola che non c’è, le serie Zack & Cody, Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, Descendants, Jessie, Alex & Co, Sara e Marti e Phineas e Ferb.

Queste sono solo alcune tra le migliori Serie TV presenti nel catalogo di Disney+ già dal prossimo 24 marzo. Il mondo di Disney+ è in continua evoluzione e molti nuovi contenuti verranno aggiunti nei prossimi mesi. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le serie TV presenti in streaming sul servizio on-demand di Disney.